شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يرسل لك تنبيهات للأخبار والتغريدات المزيفة والكاذبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
واعتبارًا من اليوم ، سيتم إخطارك إذا كانت تغريدة أعجبت بها أو رددت عليها أو أعيد تغريدها تلقت مذكرة مجتمعية تعرض معلومات خاطئة محتملة ، حسبما قالت الشركة في تغريدة رصدتها TechCrunch .
"بدءًا من اليوم ، ستتلقى تنبيهًا إذا بدأت ملاحظة المجتمع في الظهور على تغريدة قمت بالرد عليها أو أعجبت بها أو أعاد تغريدها، ويساعد هذا في منح الأشخاص سياقًا إضافيًا قد يفوتهم .
وغرد حساب Community Notes على Twitter وأشاد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بالجهود المبذولة في تغريدة مقتبسة ، واصفًا ملاحظات المجتمع بأنها "مغير قواعد اللعبة لمكافحة المعلومات الخاطئة".
وتم إطلاق Community Notes في عام 2021 باسم Birdwatch ، وهو "نهج يحركه المجتمع" ويقوم بمصادر خارجية للتحقق من الحقائق مباشرةً من مستخدمي Twitter الآخرين، ويعتمد Twitter عليه الآن أكثر من أي وقت مضى ، على الرغم من أنه قام بتسريح عدد كبير من المشرفين على المحتوى يمكن لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم عرض الملاحظات ، ولكن يمكن فقط للأشخاص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا المساهمة بها في الوقت الحالي.
ومع ذلك ، أظهرت بيانات Twitter الخاصة عبر واجهة برمجة التطبيقات الرسمية الخاصة بها أن Tesla ألغت بالفعل اشتراكها من Twitter Blue ، وتمت إزالة مذكرة المجتمع لاحقًا.