شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يرسل لك تنبيهات للأخبار والتغريدات المزيفة والكاذبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير engadget التقنى أن الأخبار المزيفة يمكن أن تنتقل بسرعة على Twitter عندما يتم تضخيمها من خلال الإعجابات والتغريدات ، ولكن سيتم تنبيهك الآن إذا كنت ملحقًا بإحدى هذه الأكاذيب.

واعتبارًا من اليوم ، سيتم إخطارك إذا كانت تغريدة أعجبت بها أو رددت عليها أو أعيد تغريدها تلقت مذكرة مجتمعية تعرض معلومات خاطئة محتملة ، حسبما قالت الشركة في تغريدة رصدتها TechCrunch .

"بدءًا من اليوم ، ستتلقى تنبيهًا إذا بدأت ملاحظة المجتمع في الظهور على تغريدة قمت بالرد عليها أو أعجبت بها أو أعاد تغريدها، ويساعد هذا في منح الأشخاص سياقًا إضافيًا قد يفوتهم .

وغرد حساب Community Notes على Twitter وأشاد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بالجهود المبذولة في تغريدة مقتبسة ، واصفًا ملاحظات المجتمع بأنها "مغير قواعد اللعبة لمكافحة المعلومات الخاطئة".

وتم إطلاق Community Notes في عام 2021 باسم Birdwatch ، وهو "نهج يحركه المجتمع" ويقوم بمصادر خارجية للتحقق من الحقائق مباشرةً من مستخدمي Twitter الآخرين، ويعتمد Twitter عليه الآن أكثر من أي وقت مضى ، على الرغم من أنه قام بتسريح عدد كبير من المشرفين على المحتوى يمكن لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم عرض الملاحظات ، ولكن يمكن فقط للأشخاص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا المساهمة بها في الوقت الحالي.

و أشار باحث يبحث في Twitter Blue إلى أن عددًا من الحسابات البارزة بما في ذلك Tesla قد أوقفت اشتراكاتهم في خدمة تويتر بلو، وأصرت مذكرة المجتمع على أن هذا كان خاطئًا لأن Tesla كانت بالفعل شركة تم التحقق منها ، لذلك لا يمكن أيضًا الاشتراك في Twitter Blue.

ومع ذلك ، أظهرت بيانات Twitter الخاصة عبر واجهة برمجة التطبيقات الرسمية الخاصة بها أن Tesla ألغت بالفعل اشتراكها من Twitter Blue ، وتمت إزالة مذكرة المجتمع لاحقًا.