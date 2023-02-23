شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز 5 الاختلافات بين أقراص "إس إس دى" و"إتش دى دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نوع "إتش دي دي" قديماً نوعاً ما، حيث يتم تخزين البيانات عليه على أقراص يتم قرائتها عن طريق رؤوس الكترونية موجودة داخل القرص، وتتميز هذه الأقراص بإمكانية استعادة جزء كبير من البيانات المخزنة عليها حتى بعد حذفها إلا أنها بطيئة مقارنة بالـ “إس إس دي” التي تستخدم بوابات منطقية ليتم تخزين البيانات على شكل نبضات الكترونية بطريقة مشابهة إلى حد ما طريقة التخزين على ذواكر فلاش” إلا أن سرعة “إس إس دي” هي الأفضل من ناحية سرعة القراءة والكتابة، وفيما يلي أبرز الاختلافات بين أقراص "إس إس دي" و"إتش دي دي":

1 – الأساسيات HDD و SSD

تعد كل من هاردات HDD و SSD أجهزة تخزين تُستخدم أساسًا للغرض نفسه – أي تخزين المستندات الشخصية والملفات ومجموعات الوسائط الرقمية والتطبيقات بكفاءة على المدى الطويل – ولكن نظرًا لأن لكل منهم تقنية مختلفة خاصة به ، فلكل منهم مجموعة من النقاط المميزة خاصة به.

الـ HDD أو اختصارًا لمحركات الأقراص الثابتة، هو حل التخزين الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا المتاح للمستهلكين، حيث إنه قادر على تخزين عدة تيرابايت من البيانات في جهاز تخزين مضغوط.

الـ SDD في المقابل أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة يستخدم تقنية أحدث نسبيًا تخزن البيانات على ذاكرة فلاش صلبة وبصورة أسرع.

2 – التكنولوجيا والتقنية

تقنية HDD أو محركات الأقراص الثابتة هي محركات أقراص ميكانيكية تستخدم التخزين المغناطيسي لتخزين البيانات على طبق دوار. وتتكون من أقراص دوارة تسمى أطباق يتم وضعها حول عمود دوران، وذراع مشغل برأس قراءة / كتابة لكل طبق، ومحركات لتدوير الأطباق التي تقوم بدورها بتخزين واسترداد البيانات، بسرعة تتراوح من 4200 دورة لكل دقيقة حتى 15000 دورة في الدقيقة مما يؤدي إلى أداء أسرع.

وتقنية SDD أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ، هي حل تخزين غير متطاير يخزن البيانات باستمرار على ذاكرة فلاش صلبة. إنها بديل قوى ومنطقى لمحركات الأقراص الثابتة التي لا تحتوي على أجزاء متحركة.

3 – السرعة : قراءة / كتابة

تتميز محركات الأقراص الثابتة (HDDs) بسرعة قراءة / كتابة أبطأ نسبيًا مقارنة بمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) لأن أداء محرك الأقراص الثابتة (HDD) يعتمد على الطبق – حيث يتم تدوير الأسطوانة بشكل أسرع ، وأداء محرك الأقراص الثابتة بشكل أسرع. يمكن أن يصل متوسط ​​سرعة القراءة لـ (HDD) إلى 128 ميجابت في الثانية ويمكن أن تتراوح سرعة الكتابة بين 50 إلى 120 ميجابت في الثانية.

تعد محركات أقراص الحالة الثابتة (SSD) أسرع نسبيًا حيث لا توجد أجزاء متحركة مع سرعة كتابة قصوى تبلغ 654 ميجابت في الثانية ويمكن أن يصل متوسط ​​سرعة القراءة إلى 712 ميجابت في الثانية لمحركات الأقراص المتطورة.

هاردديسك الـ SSD أسرع بنسبة تصل إلى 30 بالمائة من الهارد ديسك (HDD) من حيث سرعة القراءة / الكتابة.

4 – القدرة والتكلفة

تتوفر محركات الأقراص الثابتة (HDDs) بمواصفات قياسية مقاس 3.5 بوصة و 2.5 بوصة وهي قادرة على تخزين عدة تيرابايت من البيانات. إنها أجهزة تخزين عالية السعة يمكنها تخزين ما يصل إلى 10 تيرابايت من البيانات لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب و 2 تيرابايت كحد أقصى لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تعد محركات أقراص الحالة الصلبة (SSDs) أصغر حجمًا ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 1 تيرابايت من البيانات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة النوت بوك المحمولة ، وما يصل إلى 4 تيرابايت كحد أقصى في أجهزة الكمبيوتر المكتبية بسبب رقائق السيليكون باهظة الثمن المتاحة.

تعد محركات الأقراص الثابتة (HDD) أرخص بكثير من محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) ، وبالنسبة لنفس مقدار التخزين قد تضطر إلى دفع ضعف التكلفة فى محرك SSD مقارنة بمحركات HDD.

5 – التحمل والمتانة

تستخدم محركات الـ HDD التخزين المغناطيسي لتخزين البيانات واستردادها والمزيد من الأجزاء الميكانيكية مما يعني أن الجهاز أكثر عرضة للتلف وفقدان البيانات في حالة السقوط العرضي أو سوء التعامل. يعد هذا مصدر قلق كبير في أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تتضمن أجزاء أخف وأصغر تجعلها أكثر عرضة للإهتزاز والتلف.

تعد محركات الـ SSD أكثر متانة من محركات الـ HDD نظرًا لعدم وجود أجزاء متحركة أو ميكانيكية متضمنة ، بالإضافة إلى حسابات عامل الشكل الصغير للتنقل.

العمر الافتراضي لمحركات الـ SSD أفضل بكثير من محركات الـ HDD مع مخاطر قليلة أو معدومة لفقدان البيانات أو فشل السلامة. بالإضافة إلى أن محركات SSD تولد حرارة أقل من محركات HDD.