شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور من الفضاء تكشف عن الحرائق الطبيعية فى وسط وجنوب تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن اندلاع الحرائق في أوائل فبراير 2023 قد هدأ، ظلت المنطقة المحترقة مرئية من الفضاء.

واندلعت حرائق البراري في وسط وجنوب تشيلي في أوائل فبراير 2023، وتسببت الحرائق في مقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد العديد من الأشخاص، وانخفض الدخان الذي كان يتدفق في السابق فوق المحيط الهادئ منذ ذلك الحين، لكن الندوب على المناظر الطبيعية باقية.

التقط مقياس الطيف التصويري ذو الدقة المعتدلة (MODIS) على القمر الصناعي تيرا التابع لناسا هذه الصور قبل اندلاع الحرائق وبعدها، والصور ذات ألوان زائفة، وتتكون من مزيج من الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة والضوء المرئي (نطاقات MODIS 7-2-1)، مما يجعل من السهل تمييز ندبة الحروق على المنظر الطبيعي.

وتُظهر الصورة مناظر طبيعية خضراء مع عدد قليل من ندوب الحروق المتميزة، بما في ذلك ندوب على طول نهر Biobío من حريق في ديسمبر 2022، وتدفق الدخان من الحرائق التي اشتعلت في المنطقة، بحلول 14 فبراير 2023، شوهت حرائق إضافية عديدة المشهد، كانت معظم ندبات الحروق المصورة هنا في منطقتي Biobío و Ñuble، وفقاً لموقع scitechdaily.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد الحرائق بحلول 13 فبراير، استمرت بعض الأنشطة في مناطق Biobío و Ñuble و Araucanía و Maule ، وظلت حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التشيلية في 3 فبراير سارية، واستمرت ظروف الحريق المواتية وسط انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح.

اعتبارًا من 17 فبراير 2023، شهدت مقاطعة بيوبيو احتراق 197973 هكتارًا حتى الآن في موسم الحرائق 2022-2023، والذي بدأ في 1 يوليو، وفقًا لمؤسسة الغابات الوطنية في تشيلي (CONAF)، هذا حوالي 22 ضعف متوسط الخمس سنوات، وشهدت مدينة نوبل احتراق 69478 هكتارًا، أو ما يعادل 34 ضعف متوسط الخمس سنوات.