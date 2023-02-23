شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى سيغير من علاقاتنا الشخصية بـ15% خلال 5 سنوات! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الصعود الصاروخي لـ ChatGPT لحظة فاصلة للذكاء الاصطناعي، حيث مكّن ملايين المستخدمين، من الأشخاص العاديين، من تجربة الذكاء الاصطناعي ومشاهدة قدراته المذهلة.

بينما لا تزال هناك قيود، فإن ChatGPT يقدم نتائج مبهرة، مما يجعل الناس يدركون المدى الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي بالفعل حسبما نقلت CNBC.

ليس من قبيل المصادفة أن كل من Alphabet وMicrosoft وصفوا التحول إلى الذكاء الاصطناعي بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجهها عندما أعلنت هذه الشركات عن خطط إعادة الهيكلة في وقت سابق.

ولكن ما الذي يتوقع المستهلكون تغييره في النهاية بسبب زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي وأي مجالات من الحياة ستتأثر على الأرجح في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.