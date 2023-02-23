شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يعمل علي اختصار "الضغط مزدوجًا" لإغلاق علامات التبويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن جوجل تعمل على اختصار جديد لمتصفح Chrome يسمح للمستخدمين بإغلاق علامات التبويب النشطة بسرعة، ومن المحتمل أن يكون الاختصار الجديد عبارة عن إدخال بالماوس يتيح للمستخدمين إغلاق علامات التبويب بنقرة مزدوجة.

وحاليًا يسمح المتصفح للمستخدمين بإغلاق علامات التبويب المفتوحة بمجرد الضغط فوق "X" في علامة التبويب أو باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + W، في الآونة الأخيرة، طرح متصفح جوجل أوضاع الذاكرة وموفر الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء أثناء الجلسات النشطة.

وفقًا لتقرير صادر عن Android Police عبر مستخدم Twitter Leopeva64، سيسمح لك Google Chrome قريبًا بإغلاق علامات التبويب بنقرة مزدوجة، وأضاف Chrome علامة جديدة " الضغط مزدوجًا لإغلاق علامة التبويب" في أحدث كود مصدر لـ Chromium، ويقول التقرير أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من إغلاق علامات التبويب النشطة بسرعة عن طريق الضغط المزدوج ببساطة باستخدام الماوس الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع طرحها قريبًا، يبدو أن الميزة مشابهة لقدرة Microsoft Edge على إغلاق علامات التبويب عن طريق الضغط فوقها بزر الماوس الأوسط.

واعتبارًا من الآن، يمكن لمستخدمي Chrome إغلاق علامات التبويب النشطة من خلال الضغط على رمز "X" في علامات التبويب، ويمكنهم أيضًا استخدام اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + W لفعل الشيء نفسه.

وفي الوقت نفسه، طرحت Google وضعين جديدين لتوفير الذاكرة والطاقة على نطاق واسع إلى Chrome 110 لأنظمة التشغيل Mac و Windows و Linux وكذلك أجهزة Chromebook، وتم تقديم الميزات لأول مرة في ديسمبر 2022، حيث تعطي هذه الأوضاع الأولوية لعلامات التبويب النشطة وتحد من أنشطة الخلفية لتحرير الذاكرة وتقليل استهلاك الطاقة.