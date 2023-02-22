شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المدعى العام يطالب Apple و Google بتحذير المستخدمين من التطبيقات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المدعي العام في فلوريدا "اشلى مور" كلا من Apple و Google من مخاوفه بشأن الخصوصية فى TikTok، وقال فى رسالة له إن على شركتى أبل وجوجل أن تتوجها لتحذير العملاء عندما يكونون على وشك تنزيل تطبيق "مطور ومملوك أجنبيًا"، وفي رسالة أخرى إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، قال "اننا بحاجة إلى "اتخاذ إجراءات فورية" بشأن هذه المسألة، وكان هذا من خلال رسالة كتبها "مور" إلى كوك الرئيس التنفيذي لشركه ابل، حسب ما نشر موقع 9T5 mac

كتب "مور" في رسالته الموجهة إلى كوك "للمستهلكين الحق في معرفة ما إذا كانت هذه البلدان مرتبطة بإنشاء هذه التطبيقات، أو تطويرها، أو ملكيتها، إن إعلام المستهلكين بهذا الوضع الأجنبي، يسمح للمستهلكين بأن يقرروا، ما إذا كانوا يريدون إخضاع أنفسهم لمخاطر التجسس أم لا، أو أن هذه البلد له صلة مرتبطة بهذه التطبيقات الأجنبية التى من الممكن أن تزيد مخاطر التجسس على مستخدمى تطبيقاتها.

وأضاف "مور" أنه يجب على أبل أن توفر إضافة تسمية لهذه التطبيقات من خلال متجرها لهذه التطبيقات الأجنبية، للمستهلكين حق المعلومات وهذا مهم للغاية لأن المستخدم يحتاج إلي اتخاذ قرار مستنير قبل تنزيل هذه التطبيقات.

وتابع مور فى الرسالته الى المدير التنفيذى لابل مستر "كوك" "أحثك بشدة على اتخاذ إجراءات فورية وإضافة هذا التعيين إلى App Store حتى يتمكن المستهلكون من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن معلوماتهم الشخصية التى من الممكن أن تتعرض لمخاطر التجسس ويجب عرض تجاربهم في التطبيق" اذا تعرضو لهذه المخاطر.

وأضاف "مور" أن من شائننا كمسئولين أن نساعد في حماية المستهلكين، من التعرض لأضرار التجسس، والتعرض الى معلوماتهم، وإلى رسائلهم الشخصية، بما في ذلك تضخيم المحتوى الخوارزمي، والتجارب الأخرى داخل التطبيق".