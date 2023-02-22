شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة Coinbase تعلن عن خسارة ربع سنوية قيمتها 557 مليون دولار في أعقاب انهيار FTX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Coinbase Global Inc عن خسارة في الربع الرابع يوم الثلاثاء، حيث تعرض حجم التداول في بورصة العملات المشفرة لضغوط من التراجع على مستوى الصناعة الناجم عن سلسلة من حالات الإفلاس البارزة.

وعانى سوق الأصول الرقمية من معنويات قاسية خلال العام الماضي، لكن الضربة الأكبر للقطاع جاءت من إفلاس بورصة العملات المشفرة الرئيسية FTX لشركة Sam Bankman-Fried في نوفمبر، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونج في مكالمة مع المحللين: "في أعقاب فشل FTX وغيرها من الشركات المشفرة، شهدنا تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا"، لكنه أضاف أن التطوير سيفيد Coinbase في النهاية.

وسط تراجع السوق، انخفض حجم التداول في بورصة العملات المشفرة إلى 145 مليار دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 547 مليار دولار في العام السابق.

تراجع تجار التجزئة أيضًا بشكل كبير، حيث انخفض حجم تداولهم في الربع بنسبة 89٪ تقريبًا ليصل إلى 20 مليار دولار.

كانت إحدى النقاط المضيئة هي إيرادات الاشتراكات والخدمات، التي ارتفعت بنحو 33 % لتصل إلى 282.8 مليون دولار في الربع الرابع، مستفيدة من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم في Coinbase بشكل طفيف في تعاملات متقلبة.

توقعت بورصة العملات المشفرة إيرادات الاشتراك والخدمات في الربع الأول بين 300 مليون دولار و325 مليون دولار، أعلى من تقديرات وول ستريت بحوالي 285.7 مليون دولار.

وقال أوين لاو المحلل في أوبنهايمر لرويترز "أعتقد أنه تقرير جيد جدا مع نظرة مستقبلية مشجعة، سنرى كيف يستقر السهم"، مضيفا أن التوجيه مدعوم بضبط النفقات وتحسين اتجاه الإيرادات.

سجلت الشركة إيرادات صافية قدرها 605 مليون دولار في الربع، مقارنة بـ 2.49 مليار دولار في العام السابق.

سجلت Coinbase خسارة صافية قدرها 557 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة بأرباح قدرها 840 مليون دولار في العام السابق.