البرق الزلزالي وتسونامي.. وتراجع شاطئ البحر المتوسط.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل هامة

الشارقة - اميمة ياسر - علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رصد ضوء أزرق، في السماء، لحظة حدوث زلزالي تركيا وسوريا، والذي أطلق عليه رواد السوشيال ميديا مصطلح "البرق الزلزالي".

وأكد القاضي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن مصطلح البرق الزلزالي مجرد شائعة، ولا علاقة لهذا المصطلح بأى ظاهرة طبيعية، فلكية أو جيولوجية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مصر ليست فى حزام الزلازل وغير متوقع دخولها في الحقبة الجيولوجية الحالية.

كما علق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على تداول نشطاء منشورات وصورا تتحدث عن تراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط، قبالة شاطئ مدينة العريش وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وتحدثوا عن احتمالات أن يتبع ذلك موجات مد زلزالية مدمرة أو ما يعرف بـ"تسونامي".

وقال القاضي أن البحر المتوسط يتم متابعته ورصده من خلال عدد من المحطات أولها، محطات قياس المد البحري وهي منتشرة علي السواحل المصرية، وممتلكة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وهناك أيضاً رصد من خلال هيئة حماية الشواطئ ومعهد البحوث الشواطئ".