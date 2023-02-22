شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك قد تدخل السوق الصينى عبر سماعات الواقع الافتراضى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يدخل فيسبوك أخيرًا في الصين، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، تجري تينسينت محادثات مع شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لتوزيع مجموعة Meta Quest الخاصة بها من سماعات الواقع الافتراضي في الصين.

وتشير بعض تقارير أن المحادثات بين تينسينت وميتا بدأت العام الماضي واستمرت في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن التقارير لا تزال في مراحلها المبكرة إذا نجحت، فإنها ستمنح منتج فيسبوك أول دخول له على الإطلاق في الصين، فيسبوك هو من بين العديد من الشركات الأمريكية الأخرى المحظورة في الصين.

كان لدى أكبر ناشر لألعاب الفيديو في العالم Tencent خطط طموحة لبناء كل من برامج وأجهزة الواقع الافتراضي في وحدة XR "الواقعية الممتدة" التي أطلقتها في يونيو من العام الماضي.

ومع ذلك قررت الشركة مؤخرًا التوقف عن تطوير أجهزة XR الخاصة بها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات الربحية، أخبر معظم الموظفين في الوحدة أن يجدوا فرصًا في مكان آخر.

وفي بيان قالت تينسينت بعد ذلك إنها تجري تعديلات على بعض فرق العمل حيث تغيرت خطط تطوير الأجهزة.

وأحد المنافسين الرئيسيين لشركة تينسينت في مجال الواقع الافتراضي في الصين هو بايت دانس مالك تيك توك، الذي يمتلك شركة Pico المصنعة لسماعات الرأس.

في أغسطس 2021 خاضت تينسينت وبايت دانس معركة استحواذ شرسة على منتج أجهزة الواقع الافتراضي Pico.

و Meta Quest هو الاسم الجديد لسماعات رأس VR الخاصة بالشركة والمعروفة سابقًا باسم Oculus.

صرح مارك زوكربيرج ، مؤسس شركة ميتا والرئيس التنفيذي لها، في وقت سابق من هذا الشهر أن سماعة الرأس الاستهلاكية الجديدة من الجيل التالي لشركة ميتا والتي سيتم إطلاقها "في وقت لاحق من هذا العام" ستتميز بتقنية أفضل للواقع المختلط (MR).

أضاف "في وقت لاحق من هذا العام سنطلق سماعات رأس المستهلك من الجيل التالي ، والتي ستحتوي أيضًا على Meta Reality ، وأتوقع أن يؤدي هذا إلى إنشاء هذه التقنية كخط أساس لجميع سماعات الرأس في المستقبل ، وفي النهاية بالطبع لنظارات الواقع المعزز (AR) كذلك ".