شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روسكوزموس" تكشف موعد عودة رواد الفضاء الروس العالقين للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية، "روسكوزموس"، عن موعد عودة رواد الفضاء الروسيين العالقين في محطة الفضاء الدولية، وهم 3 رواد فضاء، ولا يستطيعون العودة للأرض، بسبب تسرب للضغط في الكبسولة التي كانت ستعيدهم للأرض العام الماضي.

وكشفت "روسكوزموس"، عن تمكن الرواد الثلاثة، العودة على متن كبسولة بديلة من طراز سويوز إم.إس-23 في سبتمبر المقبل، وفقا لسكاى نيوز عربية.

مركبة لإنقاذ رواد الفضاء العالقين

وقالت الوكالة :"كان من المقرر في البداية أن يهبط سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين وفرانشيسكو روبيو على متن سويوز إم.إس-22 في 28 مارس 2023، ومن المقرر الآن أن يتحقق ذلك بواسطة سويوز إم.إس-23 في سبتمبر 2023".

تفاصيل حادث مركبة الفضاء الروسية

وفى ديسمبر الماضى، كشفت وكالة الفضاء الروسية على لسان رئيسها، عن سبب التسرب في مركبة الفضاء "سويوز" المتصلة بمحطة الفضاء الدوليية،و أوضح رئيس وكالة الفضاء الروسية، يورري بوريسوف، أن ثقبا قطره أقل من ميليمتر واحد هو سبب تسرب سائل التبريد من مركبة الفضاء.

وارتفعت درجات الحرارة على الكبسولة منذ ذلك الحين وأسرعت "روسكوزموس" بالبحث عن السبب لتحديد كيفية حل المشكلة.

بيّن بوريسوف للتلفزيون الروسي الرسمي: "أظهر الفحص الأولي وجود ثقب صغير قطره نحو 0.8 ملليمتر هو الذي تسبب في انخفاض الضغط الجوي"، ونقلت وقتها رويترز عن المسؤول الروسي قوله إن أفراد الطاقم ليسوا في خطر، وأنهم يقيمون حاليا في محطة الفضاء الدولية.