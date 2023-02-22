شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. طرح iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بذاكرة وصول عشوائى محدثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق Apple سلسلة هواتف iPhone 15 الذكية في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تشتمل السلسلة على أربعة طرز - قاعدة iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، وتتميز الأجهزة بحجم عرض مماثل لنظرائهم من السلسلة 14، ومن المتوقع أيضاً أن يصل جهاز Pro المتطور بلقب "Urtla" هذه المرة.

ونظرًا لأن إطلاق تشكيلة iPhone 15 كان متوقعًا للغاية، فقد كانت هناك سلسلة من التسريبات والشائعات التي تدور حولها، يشير تقرير حديث إلى أن طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يمكن تجهيزهما بذاكرة وصول عشوائي محدثة، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لرسالة إخبارية صادرة عن TrendForce، شركة أبحاث سلسلة التوريد التايوانية، ستعمل Apple على زيادة "سعة ومواصفات حلول DRAM" التي تم إبرازها في الجيل التالي من iPhone، والذي من المقرر إصداره هذا العام، ذكرت شركة الأبحاث سابقًا في أكتوبر أن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها قد تضيف "ترقية سعة الذاكرة" إلى iPhone القادم، مما يزيد ذاكرة الوصول العشوائي من 6 جيجابايت إلى 8 جيجابايت في طراز Pro، من المرجح أن تظل طرازات iPhone الأساسية بحجم 6 جيجابايت.

ويميل iPhone 15 و iPhone 15 Plus إلى الحصول على نتوء كاميرا متجدد في الخلف، ومن المتوقع أيضًا أن تشتمل الطرز على كاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل.