شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاشتراكات المدفوعة فى فيسبوك وإنستجرام قد تجذب 12 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع Bank of America وصول إجمالي عدد المشتركين في خدمة التوثيق من Meta إلى 12 مليون بحلول 2024 حسبما نقلت CNBC.

وكانت الشركة المشغلة لـ Facebook أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خدمة تسمى ‏ميتا فيريفايد، ستتيح للمستخدمين التحقق من حساباتهم، باستخدام رقم تعريف مع الحصول على شارة زرقاء.

وتتضمن حزمة الاشتراك في Facebook وInstagram، التي ستُطلق هذا الأسبوع، ‏حماية إضافية من انتحال الهوية بسعر يبدأ من 11.99 دولار شهرياً على الموقع ‏الإلكتروني أو 14.99 دولار شهرياً على نظام تشغيل آي.أو.إس التابع لشركة ‏Apple‏ ونظام أندرويد.‏

وأشار محللو المصرف الأميركي إلى أن خدمة الاشتراك من Meta تخدم المؤثرين والمطورين بدلاً من المستهلكين، مؤكدين أن الشركات ستتمكن في النهاية من الاشتراك أيضاً في الخدمة.

ويرى Bank of America أن الخدمة قد تكون جذابة للمؤثرين لأنها تساعدهم على زيادة ظهورهم وتمركزهم في نتائج البحث والمحتوى.

وبالأخذ في الاعتبار أن تكلفة الاشتراك في الخدمة تبلغ 11.99 شهرياً، فإن Meta قد تجني إيرادات بقيمة 1.7 مليار دولار في 2024.

وتنفذ Twitter استراتيجية مشابهة عبر خدمة تويتر بلو، بسعر 8 دولارات لنسخة الويب و11 دولاراً لـApple iOS.