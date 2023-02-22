شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت "تشات جى بى تى" يسقط فى امتحانات السادس الابتدائى بسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل روبوت الدردشة تشات جى بى تى المدعوم بـ الذكاء الصناعي فشلًا ذريعًا فى الإجابة عن اختبارات الصف السادس الابتدائى فى سنغافورة، حيث حقق 16% فى مادة الرياضيات و21% فى مادة العلوم.

ونقل موقع "سكاى نيوز عربية"، عن صحيفة ستريتس تايمز فى سنغافورة، أنه خلال تجربة البرنامج فى فبراير الجارى، طُلب من الروبوت الإجابة على أسئلة من الامتحانات النهائية للمدارس الابتدائية، وهى اختبارات يتعين على جميع الأطفال فى سن 12 عامًا فى سنغافورة اجتيازها، بهدف تحديد المدارس الثانوية التى سيتوجب على الطلاب الذهاب إليها بعد المرحلة الابتدائية.

وتم طرح أسئلة امتحانات الابتدائية على تشات جى بى تى للأعوام 2020 و2021 و2022 فى مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وحقق الروبوت ما معدله 16 من أصل 100 علامة فى ثلاث أوراق اختبارات فى الرياضيات، وفقًا لصحيفة ستريتس تايمز.

وخلال الاختبار، لم يستطع الروبوت فهم أو الإجابة على أى من الأسئلة بشأن الرسوم البيانية، ولم يحقق أى علامة بهذه الأسئلة.

كما أخفق تشات جى بى تى فى العمليات الحسابية بجمع عدد من الأرقام، فعندما طرحت عليه مسألة حسابية بسيطة وهى جمع حاصل 60,000، 5,000، 400 و3، كان الناتج الحسابى الذى استرشد له الروبوت 65,503، حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز، بيد أن الإجابة الصحيحة هى 65,403.

كما ارتكب روبوت الذكاء الصناعى أخطاء فادحة فى مادة العلوم، حيث حصل على متوسط ​​21 من أصل 100 علامة.

ورغم أن نظام تشات جى بى تى تمكن من اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية، إلا أنه حقق معدلا هابطا بحصوله فى المتوسط ​​على 11 علامة من أصل 20 فى أوراق الامتحانات التى تقدم لها.

وأثناء اختبار الإنجليزية، واجه الروبوت مشاكل جمّة وهذه المرة مع أسئلة ونصوص تحتوى على كلمات بمعانى متعددة.

ومن الأمثلة التى استشهدت بها صحيفة ستريتس تايمز كلمة "Value" أو"قيمة". إذ تجاهل الروبوت معنى الكلمة فى سياق النص، حيث كانت تشير كلمة Value إلى المبادئ الأخلاقية للفرد، بينما كانت إجابته تتمحور حول معنى الكلمة كما لو كانت تعنى "القيمة النقدية".

لكن بعد تقدم الروبوت لذات الاختبارات "اختبارات الإعادة" الاثنين الماضى، تمكن تشات جى بى تى من النجاح فى المواد التى فشل بها.

وتثير عدم قدرة الروبوت الذكى على اجتياز امتحانات الصف السادس الابتدائى فى سنغافورة الدهشة - فقد نجح فى اجتياز الامتحانات النهائية لكلية وارتون للأعمال، واجتاز الاختبارات فى أربعة مسابقات فى كلية الحقوق، كما تجاوز بكل سهولة امتحان الرخصة الطبية "إجازة الطب" فى الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الجامعات الأمريكية تعمل الآن على تجديد نظم الاختبارات بسبب مخاوف من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعى فى الغش.

ويتضمن محور التجديد فى الامتحانات المزيد من الاختبارات الشفوية والعمل الجماعى والتقييمات المكتوبة بخط اليد بدلًا من عمليات الإرسال المكتوبة عبر الإنترنت.