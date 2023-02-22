شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبرم اتفاقا يتيح Call of Duty على منصة Nvidia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت شركة Microsoft اتفاقاً مدته عشر سنوات يتيح لعبة Call of Duty وغيرها من ألعاب Activision على منصة الألعاب الخاصة بشركة Nvidia، إذا سمحت الهيئات التنظيمية الأميركية لـ Microsoft، مالكة منصة Xbox بإكمال صفقة الاستحواذ المثيرة للجدل على Activision والتي تبلغ قيمتها 69 مليار دولار حسبما نقلت CNBC.

ويلقى الاندماج المقترح بين Microsoft ومطورة ألعاب الفيديو Activision معارضة شديدة من الهيئات التنظيمية ومنافسين مثل Sony، ويمكن للاتفاق مع Nvidia أن يهدئ المخاوف من خلال ضمان زيادة وصول ممارسي ألعاب الفيديو لألعاب تسيطر عليها Microsoft.

وكانت بريطانيا أعلنت هذا الشهر أن الصفقة قد تضر بممارسي ألعاب الفيديو من خلال إضعاف التنافس بين Xbox و Sony، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الخيارات وتراجع الابتكارات في هذا المجال، فضلا عن خنق المنافسة في قطاع الألعاب الرقمية.