شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تنخفض بنسبة 3.40% فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 22 فبراير بنسبة 3.40% تقريبًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية، حيث بلغت قيمة البيتكوين عند نقطة سعر 24،060 دولارًا، في آخر 24 ساعة، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 860 دولارًا.

واتبعت إيثر البيتكوين للتداول في الخسائر، مع انخفاض في القيمة بنسبة 3.68%، وتم تسجيل سعر إيثر عند حوالي 1642 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360، في آخر 24 ساعة، وانخفض سعر إيثر بمقدار 61 دولارًا.

وقال إدول باتيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mudrex لـ Gadgets 360: "قد يكون هذا التحول في الزخم داخل أسواق العملات الرقمية قد تأثر بالشكوك المحيطة بـSEC وPaxos، مما أدى إلى تغيير في المشاعر".

وتواجه Paxos، مُصدر العملة المستقرة الذي يمتلك ويدير بالكامل عملة مستقرة بالدولار الأمريكي Binance، دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم Paxos بإصدار عملة BUSD كأوراق مالية غير مسجلة، كان الطرفان ينخرطان في محادثات خاصة حيث زعمت شركة Paxos أن BUSD ليس أمنًا.

في ظل هذه الفوضى المستمرة، انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 3.16 % ليقف عند 1.09 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.