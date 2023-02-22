شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح للمستخدمين قريبا التحكم فى جودة الصور على iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل واتس آب إضافة ميزات جديدة إلى نظامه الأساسي حيث يمكن للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض بشكل ملائم وآمن، وكانت بعض أحدث الإضافات إلى المنصة هي Community ، ووسائط إعادة التوجيه مع التسميات التوضيحية ، و Message Yourself وغيرها، حيثتم تصميم هذه الميزات لجعل واتس آب نظامًا أساسيًا آمنًا وسهل الاستخدام للجميع.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يقوم واتس آب بإصدار تحديث لإصدار iOS التجريبي الخاص به والذي سيسمح للمستخدمين بتغيير جودة الصورة على أجهزة iOS، حيث أن الميزة قيد الاختبار حاليًا ومن المتوقع طرحها قريبًا.

ويتم طرح التحديث من خلال برنامج Test Flight التجريبي ويحمل الإصدار 23.4.0.70. يمنح المستخدمين القدرة على تكوين جودة الصورة على iOS، وحاليًا، يتيح واتس آب للمستخدمين مشاركة الصور عالية الدقة عن طريق تحويلها إلى تنسيق مستند. بمجرد طرح التحديث، سيتمكن المستخدمون من تغيير جودة الصورة قبل إرسالها إلى أي شخص.

وفي السابق، كان واتس آب يعمل أيضًا على إضافة نفس الميزة إلى إصدار سطح المكتب من التطبيق، وحسب التقرير سيضيف واتس آب زر HD جديدًا داخل رأس محرر الرسم، حيث سيفتح الزر قائمة تسمح لمستخدمي واتس آب بتغيير جودة الصورة، وعلاوة على ذلك ، بمجرد طرح الميزة بالكامل ، ستتيح للمستخدمين مشاركة الصور بجودة أفضل باستخدام خيار "جودة HD".

وأضاف التقرير كذلك أن الخيار الافتراضي سيظل "جودة قياسية" لكل صورة، وبالتالي، سيتعين على المستخدمين تحديد خيار جودة HD في كل مرة قبل مشاركة أي صورة بجودة محسنة.

ويعمل واتس آب أيضًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة مكالمة مسبقًا. ستكون الميزة التي تحمل عنوان جدولة المكالمة متاحة لمستخدمي Android ومن المتوقع إصدارها قريبًا، ويمكن لمستخدمي واتس آب التخطيط لمكالماتهم مع الأصدقاء والعائلة مسبقًا والتأكد من عدم تفويت المحادثات المهمة.