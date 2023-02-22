شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخترع الإنترنت: كل إنسان سيكون له مساعد ذكاء اصطناعى شخصى خاص به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مخترع شبكة الويب العالمية، تيم بيرنرز-لي، إنه في المستقبل، سيكون للناس مساعد ذكاء اصطناعي شخصي خاص بهم، على غرار ChatGPT.

وفي حلقة حديثة من بودكاست Beyond the Valley على قناة CNBC، قال بيرنرز-لي إن شركته الجديدة تتصور أن يكون لدى الأشخاص "كبسولات" على الإنترنت حيث يتم تخزين جميع بياناتهم الشخصية، وتهدف Inrupt ، وهي شركة ناشئة شارك في تأسيسها Berners-Lee ، إلى تزويد مستخدمي الويب بتسجيل دخول واحد يمكن استخدامه عبر مواقع ويب متعددة.

وتعتزم Inrupt تخزين بيانات المستخدمين الفرديين في حاويات رقمية كجزء من عملها على تطوير تلك التكنولوجيا، وستكون البودات قادرة على منح مواقع الويب أو الخدمات الوصول إلى بعض أو كل المعلومات الشخصية للشخص، بدءًا من أنماط النوم إلى تفضيلات التسوق، وفقًا لتقارير Fortune.

واقترح بيرنرز لي أنه بمجرد أن تصبح حقيقة واقعة، يمكن لروبوت الدردشة المتقدم الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي - على غرار ظاهرة الذكاء الاصطناعي ChatGPT - أن يستخدم كبسولات البيانات للعمل كمساعد شخصي رقمي.

قال بيرنرز لي: "نسميها تشارلي. تشارلي هو ذكاء اصطناعي يعمل من أجلك".

وقال إنه على عكس المساعدين الافتراضيين الآخرين مثل Amazon's Alexa وApple's Siri ، فإن برنامج الدردشة الآلي الذي يتخيله لن يكون مرتبطًا بالتكنولوجيا الكبيرة، وذكر التقرير أن بيرنرز لي قال إنه من الناحية القانونية "يعمل" لمستخدمه، مثل الوكيل أو المحامي إلى حد كبير.

وقال: "في هذه الحالة، إذا كان (تشارلي) يعمل حقًا من أجلي، فسأثق (به) بكل بياناتي"، وأضاف "سترى تلك الذكاء الاصطناعي في كبسولاتك كل الأشياء التي اشتريتها من أمازون، وأيضًا تغذيتك - كل ما تناولته - بيانات لياقتك وما إلى ذلك، سيكون بإمكانها الوصول إلى أشياء رائعة أكثر بكثير من أي من الأشياء الفردية مثل Siri أو Alexa ".