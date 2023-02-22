شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على طريقة استخدام ChatGPT بدون إدخال رقم الهاتف والان مع تفاصيل الخبر
ويعد ChatGPT سهل الاستخدام للغاية وعليك فقط إدخال بعض المعلومات الأساسية لاستخدام ChatGPT،
للمبتدئين
إليك كيفية الوصول إلى ChatGPT بدون رقم هاتف فى خطوات:
1. لاستخدام ChatGPT ، عليك أولاً الانتقال إلى ChatGPT".
2. الآن عليك النقر فوق "جرب ChatGPT".
3. سيقوم الرابط بإعادة توجيهك إلى صفحة جديدة تقدم لك خيارين - تسجيل الدخول وتسجيل حساب..
4. عند النقر فوق "تسجيل"، سيتعين عليك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني لبدء محادثتك مع ChatGPT، حيث يمكنك أيضًا استخدام حساب Google أو Microsoft لبدء العملية.
وهذا يعني أنك لست مضطرًا لإدخال رقم هاتفك للوصول إلى ChatGPT.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة، أطلقت OpenAI نسخة مدفوعة من ChatGPT تسمى ChatGPT Plus، وسيكون الاشتراك متاحًا مقابل 20 دولارًا شهريًا وسيشمل اشتراكه المدفوع ميزات مثل عدم وجود مشكلة في ذروة حركة المرور لمشتركي ChatGPT Plus ، وسيحصلون على إمكانية الوصول إلى ChatGPT ، حتى خلال أوقات الذروة.
وعلاوة على ذلك، تقول OpenAI إن المشتركين المدفوعين سيشهدون أيضًا أوقات استجابة أسرع إلى جانب ذلك، سيحصل المستخدمون المدفوعون أيضًا على أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة.