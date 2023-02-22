شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على طريقة استخدام ChatGPT بدون إدخال رقم الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل روبوت الدردشة ChatGPT الذي طورته شركة OpenAI علي شعبية هائلة مؤخرًا، حيث تم الإشادة بـ chatbot لتوليد ردود شبيهة بالبشر ويمكنه تقديم معلومات حول مواضيع مختلفة، وقد تم تصميم chatbot لمساعدة المستخدمين والتواصل معهم بطريقة طبيعية ومفيدة.

ويعد ChatGPT سهل الاستخدام للغاية وعليك فقط إدخال بعض المعلومات الأساسية لاستخدام ChatGPT،

للمبتدئين

يمكنك الوصول إلى ChatGPT بالذهاب إلى موقعه على الإنترنت للوصول إلى ChatGPT، وسيتعين عليك إما إدخال رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.

إليك كيفية الوصول إلى ChatGPT بدون رقم هاتف فى خطوات:

1. لاستخدام ChatGPT ، عليك أولاً الانتقال إلى ChatGPT".

2. الآن عليك النقر فوق "جرب ChatGPT".

3. سيقوم الرابط بإعادة توجيهك إلى صفحة جديدة تقدم لك خيارين - تسجيل الدخول وتسجيل حساب..

4. عند النقر فوق "تسجيل"، سيتعين عليك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني لبدء محادثتك مع ChatGPT، حيث يمكنك أيضًا استخدام حساب Google أو Microsoft لبدء العملية.

وهذا يعني أنك لست مضطرًا لإدخال رقم هاتفك للوصول إلى ChatGPT.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، أطلقت OpenAI نسخة مدفوعة من ChatGPT تسمى ChatGPT Plus، وسيكون الاشتراك متاحًا مقابل 20 دولارًا شهريًا وسيشمل اشتراكه المدفوع ميزات مثل عدم وجود مشكلة في ذروة حركة المرور لمشتركي ChatGPT Plus ، وسيحصلون على إمكانية الوصول إلى ChatGPT ، حتى خلال أوقات الذروة.

وعلاوة على ذلك، تقول OpenAI إن المشتركين المدفوعين سيشهدون أيضًا أوقات استجابة أسرع إلى جانب ذلك، سيحصل المستخدمون المدفوعون أيضًا على أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة.