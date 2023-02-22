شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم ميتا 3.7 مليون دولار في دعوى قضائية تتعلق بخصوصية البيانات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاضت شركة Meta بقيادة مارك زوكربيرج دعوى قضائية مؤقتًا في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأنها أساءت استخدام موقعها المهيمن لتحقيق الدخل من البيانات الشخصية للمستخدمين، حيث تم رفع الدعوى نيابة عن 45 مليون مستخدم للفيسبوك في بريطانيا وقيمتها تصل إلى 3.7 مليار دولار.

ومع ذلك ، يمكن لمحامي المطالبين "محاولة أخرى" لإثبات أي خسائر مزعومة من قبل المستخدمين في غضون ستة أشهر، ونيابة عن مستخدمي فيس بوك في بريطانيا ، يزعم المحامون أن مستخدمي فيس بوك لم يتم تعويضهم بشكل صحيح عن قيمة البيانات الشخصية التي كان عليهم توفيرها لاستخدام المنصة.

وفقًا لوكالة أنباء رويترز ، طالبوا هؤلاء المستخدمين بالحصول على تعويض عن القيمة الاقتصادية التي كانوا سيحصلون عليها إذا لم يكن فيس بوك في موقع مهيمن في السوق.





حكم القاضيقضت المحكمة التي استمعت إلى القضية أن منهجية إثبات أي خسائر تكبدها مستخدمو فيسبوك تحتاج إلى "إعادة تقييم جذري وفرع" لاستمرار القضية، كما مُنح المحامون ستة أشهر "لتقديم أدلة إضافية تضع مخططًا جديدًا وأفضل يؤدي إلى محاكمة فعالة".

ونقلت رويترز عن متحدث باسم ميتا قوله إن الشركة رحبت بالقرار، في وقت سابق ، قالت شركة التواصل الاجتماعي إن الدعوى القضائية "بلا أساس كليًا"، وقد جادلت الشركة بأن الخسائر المزعومة تتجاهل "القيمة الاقتصادية" التي يوفرها فيس بوك.