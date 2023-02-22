شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 فوائد واستخدامات للساعات الذكية.. منها متابعة السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تطور الزمن أصبح كل شيء نتعامل به مع بعضنا "Smart"، وبه العديد من الخصائص والمميزات المختلفة، وفي السنوات الأخيرة، انتشرت الساعات الذكية أو "Smartwatches" والذي يعتقد البعض أنها مختلفة فقط لاتصالها بالإنترنت أو حتى متابع الوقت والمواعيد المهمة عليها، وهذا اعتقاد خاطئ فتلك الساعات تعتبر تليفونا متنقلا يرتدى في اليد، يتم توصيلة بالهاتف الأساسي عبر خاصية Bluetooth أو Wi- Fi، وهي ليست مجرد ساعة تخبرك عن الوقت أو حتى التاريخ، بل يمكنك عن طريق اللمس الوصول للعديد من المعلومات، ونظري لاستخداماتها ومميزاتها المختلفة التي يجهلها الكثير تستعرض الخليج 365 مميزاتها واستخدامتها وفقا لموقع deeprio.

التذكرة بالمهام

تمتلك الساعات الذكية إمكانية تسجيل التنبيهات بالمواعيد المهمة، والاجتماعات، وكل شيء تقوم بتنبيه بالوقت الكافي الذي تحدده حتى لا تنسى مواعيدك، فبوجودها في يدك بشكل دائم يساعدك على ذلك.



smart watch

استقبال الإشعارات

تستقبل الساعة الذكية الإشعارات الخاصة بالإيميل المربوط بها، والواتساب والرسائل، وذلك إلى جانب استقبال وإجراء المكالمات الهاتفية، كما أنه تقوم بإرسال بعض أخبار الطقس، والأخبار.

تطمئنك على صحتك

تحتوي جميع الساعات برنامج لمتابعة الحالة الصحية الخاصة بمن يرتدي الساعة، من مراقبة ضربات القلب، وحساب ساعات النوم، والحركة العادية أو ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، ومتابعة مستوى الأكسجين بالدم، والضغط، ومعدل التنفس، وشرب الماء، ومتابعة الدورة الشهرية عند النساء.



ساعة سمارت

متابعة اللياقة البدنية

توفر الساعات الذكية عدادا لحساب الخطوات، ومتابعة الأكل، وزيادة أو نقصان السعرات الحرارية، كما أنها تعمل على تشجيع مرتديها بالوضعية الصحيحة للجلوس، ومتابعة حركة الجسم، وتساعد في البدء في روتين غذائي ورياضي صحي مناسب لصاحبها.



سمارت واتش

الاستماع للأغاني

تساعد الساعة الذكية صاحبها الاستماع للأغاني والموسيقى المفضلة لديه بشكل اسهل، وخاصة عندما تكون متصلة بالهاتف، أو حتى بالإنترنت، وتتيح التحكم في زيادة أو نقصان مستوى الصوت والاختيار بشكل اسهل دون الحاجة للامساك بالهاتف.