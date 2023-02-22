شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف تاريخ تتبع الموقع بجوجل على أى جهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك حذف تتبع الموقع السابق بجوجل على أي جهاز من خلال بعض الخطوات البسيطة في صفحة myactivity.google، حيث يمكنك البحث عن أي إدخال يحتوي على رمز دبوس الموقع بجوار كلمة "التفاصيل".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يؤدي الضغط فوق ذلك إلى ظهور نافذة تتضمن ارتباطًا يقول "من موقعك الحالي".

وسيؤدي الضغط فوقه إلى فتح خرائط Google، والتي ستعرض مكانك في ذلك الوقت.

يمكنك حذفه من هذه النافذة المنبثقة عن طريق الضغط على أيقونة التنقل مع النقاط الثلاث المكدسة ثم "حذف".

وسيتم تجميع بعض العناصر في أماكن غير متوقعة، مثل البحث أو الخرائط.

يجب عليك حذفها عنصرًا تلو الآخر، كما يمكنك حذف جميع العناصر في نطاقات التاريخ أو حسب الخدمة بالجملة، ولكن سينتهي بك الأمر إلى إزالة أكثر من مجرد علامات الموقع.