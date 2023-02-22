شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشهر المقبل ..تحسينات كبيرة فى الأداء فى Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Microsoft لإطلاق إصدار جديد من Microsoft Teams الشهر المقبل تمت إعادة بنائه من الألف إلى الياء لتحسين استخدام موارد النظام بشكل كبير على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتخبر المصادر المطلعة "ذا فيرج "التقنى على خطط Microsoft أن عملاق البرمجيات قد بدأ مؤخرًا في اختبار عميل Teams الجديد هذا على نطاق واسع داخل Microsoft ، مع خطط لطرح معاينة لمستخدمي Microsoft Teams في مارس.

والمعروف باسم Microsoft Teams 2.0 أو 2.1 داخليًا، كما تعمل Microsoft على عميل Teams الجديد هذا لسنوات، ويجب أن يستخدم التطبيق ذاكرة أقل بنسبة 50%، ويفرض ضرائب أقل على وحدة المعالجة المركزية، وينتج عن ذلك عمر بطارية أفضل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

بينما شحنت Microsoft بعضًا من هذا العمل المبكر في تجربة Teams المضمنة للمستهلكين فى Windows 11 ، كانت الشركات التي تدير Teams تستخدم عميل Teams الأقدم نظرًا لحجم العمل المتضمن لـ Microsoft لإعادة بناء العميل، وينقل هذا التطبيق الجديد Teams بعيدًا عن Electron وإلى تقنية Microsoft Edge Webview2، انتقلت Microsoft أيضًا إلى React وهي مكتبة Javascript التي ستوفر المزيد من تحسينات واجهة المستخدم لـ Teams في الأشهر المقبلة.

وفى سلسلة تغريدات على Twitter توضح بالتفصيل التحسينات الأولية لـ Microsoft Teams لنظام التشغيل Windows 11 في عام 2021 ، قال الرئيس السابق لهندسة Microsoft Teams ، ريش تاندون، إن بنية Microsoft الجديدة ستكون مفتاحًا لتحسينات Teams المستقبلية، وقال تاندون: "ستساعدنا هذه البنية في إضافة دعم لحسابات متعددة، وسيناريوهات حياة العمل وإمكانية التنبؤ بالإصدار وتوسيع نطاق العميل، كما ستكون رحلة ولكن مع Windows 11 اتخذنا الخطوات الأولى الرئيسية."

ويجب أن تعني التحسينات أن Teams تفتح بشكل أسرع أو تشعر بأنها أكثر استجابة عندما تقوم بالتقديم في اجتماع أو تستجيب للرسائل، ويجب أن يعالج تطبيق Teams الجديد العديد من الانتقادات والشكاوى المتعلقة بأداء Teams، لا سيما على أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة.

وتخطط Microsoft حاليًا لشحن معاينة لتطبيقها الجديد إلى مستخدمي Teams في أواخر مارس، والذي يتضمن تبديلًا للعودة إلى التطبيق الحالي إذا لزم الأمر.