شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل هدف الربح من الاشتراك فى Meta وTwitter أهم من حرية التعبير؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج، الذي لا يزال لاذعًا من إطلاقه الفاشل metaverse - النقاب عن Meta Verified، وهي خدمة اشتراك جديدة تكلف 12 دولارًا على الويب و 15 دولارًا على iOS و Android، إنه يوفر لمستخدمي Facebook و Instagram الوصول إلى التحقق والأمان الإضافي، وربما الأهم من ذلك، أنه يعزز ظهورهم والوصول إلى الأنظمة الأساسية.

أعلنت Meta إنه لن تكون هناك تغييرات على الحسابات التي تم التحقق منها بالفعل بواسطة علامة الاختيار الزرقاء المألوفة، حيث تستهدف الخدمة بدلاً من ذلك مبدئي المحتوى بشكل أساسي الذين يتطلعون إلى زيادة متابعيهم، من المتوقع أن يتبع الإصدار الأولي في أستراليا ونيوزيلندا طرح عالمي، ويقوم موقع Twitter الخاص بـ Elon Musk بشيء مشابه جدًا، حيث قال Elon Musk أنه من "الحتمي" أن تتبع Meta طريق Twitter وتتقاضى رسومًا مقابل الحالة التي تم التحقق منها.

يتصارع Facebook و Twitter مع انهيار عائدات الإعلانات - أكثر من 90 ٪ من تدفقات دخل الشركات - حيث يقلل المعلنون بشكل كبير من الإنفاق خوفًا من الانكماش الاقتصادي، وفقاً لموقع businessinsider.

في حالة Meta ، تم الاستشهاد بالتغييرات التي أجرتها Apple على سياسة الخصوصية الخاصة بها في أبريل 2021 كسبب رئيسي آخر لمقاومة أعمال الإعلانات الخاصة بها، وقالت الشركة في فبراير من العام الماضي إن التغييرات ستكلفها أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات في عام 2022.

وفي غضون ذلك، عانى موقع Twitter من انخفاض بنسبة 40٪ في الإيرادات على أساس سنوي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Platformer في يناير، حيث توقف العديد من المعلنين عن الإنفاق على Twitter خلال الأشهر القليلة الأولى من الفوضى التي شهدها ماسك بعد أن جعل الشركة خاصة.

يبدو أن توقيت إطلاق خدمات الاشتراك في Meta و Twitter ليس من قبيل المصادفة ، إذًا: إنهم يقدمون خدمات مدفوعة الأجر في وقت يتعرضون فيه لضغوط من عائدات الإعلانات الرقمية.

تقول Meta إن خدمة الاشتراك الجديدة هي في الأساس لمنشئي المحتوى، لكن هذا يبدو مخادعًا لأن كل شخص في خدمتها هو، في الواقع ، "منشئ محتوى"، حيث يساعد نشر ومتابعة المحتوى على Facebook و Instagram على تعزيز المشاركة، مما يؤدي بدوره إلى تحسين استهداف الإعلانات وبالتالي زيادة الإيرادات.

تعد ميزة التحقق مهمة لشركات مثل Facebook و Twitter، التي لها تاريخ متقلب في التعامل مع المعلومات الخاطئة والحسابات المزيفة، التأكد من أن الناس هم من يقولون أنهم مهمون.

ومن خلال تقديم نموذج اشتراك لمكافحة المشكلات التي لطالما ابتليت بها المنصات، يخاطر زوكربيرج وماسك بتنفير المستخدمين الشرعيين الذين لا يستطيعون الدفع - وفي خضم أزمة تضخم.

قال روب ليذرن، المدير السابق لإدارة المنتجات في Facebook ، في منشور على LinkedIn إن "هناك العديد من الأسباب الرائعة لإطلاق شيء مثل هذا على أنه مدفوع"، لأن التحقق من الهوية يكلف المال وليس "دقيقًا بنسبة 100٪".

أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Twitter ، جاك دورسي، بأن نظام التحقق قد تعرض للكسر منذ عام 2017 ، حيث أصبح من الواضح أن التحقق كان "يُفسَّر على أنه تأييد أو مؤشر على الأهمية" على عكس المصادقة على "الهوية والصوت".

لكن تكلفة اكتشاف مشكلة التحقق يجب أن تتحملها الأنظمة الأساسية نفسها، نظرًا للوظيفة الأساسية التي من المفترض أن توفرها للمستخدمين، ويوضح فرض رسوم مقابل ذلك سوء فهم واضح لدى زوكربيرج لفيسبوك ومستخدميه: فيسبوك مسؤول عن فحص من يمكنه الوصول إلى نظامه الأساسي، وليس المستخدمين أنفسهم.