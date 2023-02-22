شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توسع ميزات الأمان للأطفال لمزيد من المناطق .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل في 2021 عند طرح نظام التشغيل iOS 15.2 ، وضع أمان الاتصال للرسائل أو ما يعرف بـ " Communication Safety" ، وهو خيار للحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت، حيث تم توفير ميزة أمان الاتصالات في البداية للمستخدمين في الولايات المتحدة وتم توسيعها لاحقًا لتشمل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والآن ، تقوم أبل بتوسيع الميزة إلى ستة بلدان إضافية ، بما في ذلك بلجيكا وهولندا وغيرها.

وذكرت iCulture ، وهي مطبوعة هولندية ، أنه سيتم نشر سلامة الاتصالات في بلجيكا وهولندا في الأسابيع المقبلة، علاوة على ذلك ، ستتوفر الميزة أيضًا قريبًا في اليابان والسويد وكوريا الجنوبية والبرازيل.



ما هو Communication Safety وكيف يعمل؟ ما هو Communication Safety وكيف يعمل؟

تقول أبل إن أمان الاتصال يساعد في حماية الأطفال من مشاهدة أو مشاركة الصور التي تحتوي على عُري. يقوم تطبيق Messages على جهاز iPhone أو iPad الخاص بالأطفال بإجراء مسح ضوئي على الجهاز للصور المستلمة أو التي يتم إرسالها.

وإذا اكتشف تطبيق الرسائل أن مثل هذه الصورة يتم استلامها أو إرسالها ، يتم تعتيم الصورة ، ويظهر للأطفال مطالبة بأن الصورة حساسة، يتم تقديم التوجيه والموارد للأطفال ، وكذلك خيار الاتصال بالكبار إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة.

يتم تعطيل أمان الاتصال للرسائل افتراضيًا. أيضًا ، الميزة مخصصة للأطفال ويجب تمكينها بواسطة أحد الوالدين. ولكن ، لا يتم إخطار الآباء إذا تلقى الأطفال أو اختاروا مشاهدة أي من هذه الصور.





فيما يلي كيفية تمكين أمان الاتصالات على أجهزة iPhone الخاصة بأطفالك:- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك

- اضغط على مدة استخدام الجهاز.

- حدد الطفل ضمن مجموعة عائلتك.

- اختر أمان الاتصالات

- قم بتبديل زر التبديل للتحقق من الصور الحساسة

من أجل سلامة الاتصالات ، تقوم أبل بمسح الصور على الجهاز. كما أنه لا يضر بالتشفير من طرف إلى طرف في تطبيق الرسائل ؛ تظل الرسائل مشفرة. لا تستطيع أبل الوصول إلى الرسائل أو الصور على أجهزة iPhone الخاصة بالأطفال.