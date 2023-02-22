شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تعطيل تتبع موقعك على iOS وأندوريد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك لتعطيل التتبع الخاص بموقعك على أي جهاز، أن تقم بتشغيل المتصفح ثم تنتقل إلى myactivity.google، حيث ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Google، وفي القائمة المنسدلة العلوية، انتقل إلى "عناصر التحكم في النشاط"، وأوقف "نشاط الويب والتطبيقات" و "سجل المواقع"، فيجب أن يمنع ذلك تخزين علامات الموقع الدقيقة في حساب جوجل الخاص بك، ولكن ماذا إن كنت تريد ذلك على هاتفك iOS أو أندرويد، هناك نقدم لك الخطوات لكلا منهما والفرق بينهما.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستحذرك جوجل من أن بعض خدماتها لن تعمل بشكل جيد مع إيقاف هذه الإعدادات، وعلى وجه الخصوص، لن يكون مساعد Google أو مكبر الصوت الذكي Google Home مفيدًا بشكل خاص لك.



خطوات تعطيل تتبع الموقع على iOS خطوات تعطيل تتبع الموقع على iOS إذا كنت تستخدم خرائط Google، فاضبط إعدادات الموقع على "أثناء استخدام" التطبيق، سيمنع هذا التطبيق من الوصول إلى موقعك عندما لا يكون نشطًا.

- انتقل إلى إعدادات خدمات الموقع الخصوصية ومن هناك حدد خرائط Google لإجراء التعديل.

- في متصفح الويب Safari، ضع في اعتبارك استخدام محرك بحث آخر غير Google.

- ضمن Settings Safari Search Engine ، يمكنك العثور على خيارات أخرى مثل Bing أو DuckDuckGo.

- يمكنك إيقاف تشغيل الموقع أثناء التصفح بالانتقال إلى الإعدادات الخصوصية خدمات الموقع Safari Websites، وتحويل هذا إلى "أبدًا".

لكن هذا لن يمنع المعلنين من معرفة موقعك التقريبي بناءً على عنوان IP على أي موقع ويب، ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل خدمات الموقع على الجهاز بالكامل من Settings Privacy Services Services.

ستظل كل من خرائط Google و Apple Maps تعمل، لكنهم لن يعرفوا مكانك على الخريطة ولن يتمكنوا من إعطائك الاتجاهات.



خطوات تعطيل تتبع الموقع على أندرويد خطوات تعطيل تتبع الموقع على أندرويد يمكنك تحت رمز الإعدادات الرئيسية، أن تضغط فوق "الأمان والموقع"، قم بالتمرير لأسفل إلى عنوان "الخصوصية"، واضغط على "الموقع"، ويمكنك تبديله للجهاز بأكمله.

استخدم "أذونات على مستوى التطبيق" لإيقاف تشغيل الوصول إلى مختلف التطبيقات، ولكن على عكس أيفون، لا يوجد إعداد لـ "أثناء الاستخدام".

لا يمكنك إيقاف تشغيل خدمات Google Play، التي توفر موقعك لتطبيقات أخرى إذا تركت هذه الخدمة قيد التشغيل.

قم بتسجيل الدخول كـ "ضيف" على جهاز Android الخاص بك عن طريق التمرير لأسفل من أعلى، فوق المؤشر المتجه لأسفل ، ثم مرة أخرى على رمز الجذع.