ضوء أزرق في الإسكندرية وألوان خضراء في ألاسكا.. زلزال وانفجارات شمسية أم كارثة محتملة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد موجة من الزلازل العنيفة والمدمرة التى لم تتوقف إلى الاَن وحصدت معها أرواح عشرات الاَلاف، تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ما أسموه بـ "إشارات كونية"، معتبرين أنها تُنذر العالم بقدوم كارثة جديدة محتملة، مستندين على صورة زعموا انها من الإسكندرية، وأخرى من ولاية ألاسكا الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة "الوفد"، تسائل عدد من النشطاء حول احتمالية أن يكون هناك ارتباط بين الظاهرتين، وهل ما تمت مشاهدته له علاقة بالزلزال والهزات الأرضية التي ضربت بعض الولايات الأمريكية ورفح المصرية.

البداية

جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لضوء أزرق في سماء مدينة الإسكندرية.

وانقسمت الآراء بين البعض الذي ذهب إلى أن الضوء ناتج من ليزر في احتفالات بمنطقة المنتزه، والبعض الآخر الذي رجح بأنه ضوء طبيعي وإنذار بقدوم كارثة.

وفي الوقت ذاته، ظهر ضوء باللون الأخضر فى سماء ولاية ألاسكا الأمريكية ناتج عن تفاعل جزيئات الانفجارات على الشمس مع غازات الغلاف الجوي، وفقاً لعلماء البحوث الفلكية.

توضيح

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك ظاهرة تسمى بـ "البرق الأزرق"، وأنها تحدث عند وقوع الزلازل الكبيرة، مثل زلزال تركيا، مشيراً إلى أنها حدثت مع الزلزال القوي في تركيا.

وأضاف الهادي أن ظاهرة البرق الأزرق "تحدث فقط فى أماكن الزلازل الكبيرة جدا مثل زلزال تركيا أو اليابان 2011"، وفقا لموقع صحيفة "الوفد".

وفي تصريحات لموقع قناة "صدى البلد"، أوضح "الهادي" أن الضوء الأزرق الذي لمع في سماء الإسكندرية أثناء وقوع زلزال تركيا، أنه ربما يكون بفعل ظاهرة جوية وأنه ليس له أي علاقة بزلزال تركيا.

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أنه لا يوجد ما يسمي تنبأ الزلازل وأن السماء لا تضئ بضوء معين قبل حدوث الزلزال وأنه حتى الآن لا يوجد طريقة تمكننا من التنبأ بمواعيد وحدوث زلزال.

ونفي الدكتور شريف الهادي جميع الشائعات التي تتحدث عن احتمالية حدوث زلزال في مصر، وأن لا يوجد احتمالية حدوث تسونامي، وأن ادارة الكوارث التركية ألغت تحذيرها الاحترازي بشأن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الأخير، وذلك بعد منشور عبر حسابها على تويتر طلبت فيه من سكان المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أن يبتعدوا عن الشواطئ واللجوء إلى الأماكن المرتفعة .

أضواء قطبية فى سماء ألاسكا

ولاحقا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو ومجموعة من الصور يظهر شفق باللون الأخضر في سماء الشفق القطبي، ويعرف باسم (الأضواء القطبية) وتحدث هذه الظاهرة عندما تتفاعل جزيئات الانفجارات على الشمس مع غازات الغلاف الجوي.

والتقط عدد من سكان الولاية مشاهد للظاهرة الغريبة، في درجات حرارة كانت تصل إلى -25 فهرنهايت، يوم الأربعاء الماضي.

وقالوا النشطاء إن الشفق كان قويا، على الرغم من أنه لا يدوم سوى 5 إلى 10 دقائق، وكانت السماء بأكملها تتحرك به، وطفت الأنماط الغريبة على السطح.