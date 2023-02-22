شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الحجز المسبق للعبة Call of Duty Warzone Mobile لمستخدمي iPhone و iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Call of Duty: Warzone Mobile من Activision هي نسخة من وحدة التحكم الشهيرة ولعبة إطلاق النار على الكمبيوتر الشخصي والتي تم تصميمها للشاشات الأصغر، حيث تم الإعلان عن اللعبة في سبتمبر 2022.

ولاحقًا ، في نوفمبر 2022 ، بدأت Activision في طرح لعبة الهاتف المحمول تحت "إصدار محدود" في أستراليا، وستكون هذه اللعبة متاحة قريبًا للاعبين من مناطق أخرى حيث من المتوقع إطلاقها النهائي خلال النصف الأول من هذا العام.

وقد تم إدراج Call of Duty: Warzone Mobile بالفعل في متجر التطبيقات قبل إصداره (تم رصده لأول مرة بواسطة AppleInsider)، ويمكن لمستخدمي iPhone و iPad الآن طلب اللعبة مسبقًا والتي من المتوقع إصدارها في App Store في مايو 2023.

ويمكن لمستخدمو iPhone و iPad الذين طلبوا مسبقًا اللعبة المجانية للتنزيل قبل إصدارها سيحصلون على بعض المكافآت الخاصة، ويتضمن ذلك بعض المكافآت داخل اللعبة مثل - شعار Dark Familiar ومسدس X12 شبه تلقائي مع تمويه Prince of Hell وفينيل Foe's Flame.

وسيحتاج مستخدمو Apple المهتمون بلعب Call of Duty: Warzone Mobile إلى iPhone أو iPad بشريحة A12 Bionic أو أحدث، حيث تحتاج الأجهزة أيضًا إلى تشغيل iOS 15 أو iPadOS 15 أو الإصدارات الأحدث لدعم هذه اللعبة.

وتمامًا مثل اللعبة الأصلية ، ستسمح نسخة الهاتف المحمول أيضًا للاعبين بالانضمام إلى زملائهم في الفريق لمحاربة الأعداء على شكل معركة رويال، وستتضمن نسخة الهاتف المحمول خريطة Verdansk من اللعبة الأصلية التي ستساعد اللاعبين على فهم الإعداد.

ويسمح تنسيق battle royale في إصدارات الكمبيوتر ووحدات التحكم لـ 100 لاعب بالانضمام إلى لعبة مرة واحدة، ومع ذلك ، فإن إصدار الهاتف المحمول من اللعبة سيسمح بـ 120 لاعباً، ستعمل Call of Duty Warzone Mobile أيضًا على تمكين اللاعبين من إجراء تخصيصات متعددة لآليات اللعبة وواجهة اللعبة، وستساعد هذه الخيارات اللاعبين على ضبط عناصر التحكم وفقًا لتفضيلاتهم.

يمكن للاعبين أيضًا ربح XP للحصول على مكافآت مثل ترقيات الأسلحة لصانع الأسلحة طوال اللعبة. يمكن كسب هذه المكافآت من خلال التقدم والتحميل المشترك عبر منصات أخرى. ستتيح Call of Duty Warzone Mobile أيضًا للاعبين مشاركة قوائم الأصدقاء للتجمع واللعب بسهولة. ستوفر اللعبة أيضًا نظام Battle Pass مدفوع الأجر يأتي بمزايا إضافية.