شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bungie تفوز بمبلغ 4.3مليون دولار فى قضية ضد لعبة Destiny 2 AimJunkies والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تورطت لعبة "بانجي" في معركة قانونية مع مزود خدمة الغش AimJunkies منذ عام 2021، حيث قام كلا الجانبين بصفع الآخر بدعاوى قضائية، الآن، تخلص مطور اللعبة من 4.3 مليون دولار من الأضرار والرسوم بعد فوزه في إجراءات التحكيم، وفقًا لموقع TorrentFreak .

ورفعت Bungie دعوى قضائية ضد AirmJunkies لأول مرة في عام 2021، متهمة إياها بانتهاك حقوق النشر والعلامات التجارية لاستضافتها "Destiny 2 Hacks" على موقعها على الإنترنت.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية توماس زيلي في الغالب لصالح AimJunkies العام الماضي، حيث قرر أن Bungie فشل في تقديم أدلة كافية لإثبات ادعائه، ومع ذلك، فقد منح Bungie الفرصة لتقديم المزيد من الأدلة، لا تزال دعوى انتهاك حقوق النشر تلك في طريقها إلى المحاكمة، ولكن يبدو أن Zilly أحالت الجوانب غير المتعلقة بحقوق الطبع والنشر إلى التحكيم.

ويقول TorrentFreak أن قاضي التحكيم رونالد كوكس قرر أن AimJunkies ومطور "Destiny 2 Hacks" جيمس ماي انتهك قانون حقوق المؤلف للألفية الرقمية (DMCA)، استند كوكس في قراره إلى شهادات ماي السابقة بأنه ربط أدوات الهندسة العكسية باللعبة من أجل غشها، قالت ماي أيضًا إن Bungie قبض عليه وحظره عدة مرات لقيامه بذلك، لكنه بحث عن طرق للتحايل على الحظر.

ومنذ بيع AimJunkies واستفاد من إنشاء May ، وجد القاضي أنه مسؤول، وجدت Cox أيضًا أن AimJunkies وشركتها الأم Phoenix Digital Group مسؤولتان عن بيع ليس فقط غش الألعاب، ولكن أيضًا اللودر المستخدم لحقن الغش في الألعاب، بناءً على الأدلة المقدمة، باعت AimJunkies أكثر من 1000 نسخة من الغش وأكثر من 1000 نسخة من أداة الغش، بالإضافة إلى الأدلة وتصريحات ماي، كان أحد الأسباب الأخرى لوقوف كوكس مع Bungie هو أن مالك AimJunkies ديفيد شايفر قلل من الإبلاغ عن مبيعات موقع الويب الغش، وكتب في قراره: "بالنظر إلى السلوك الفاضح والمتعمد من جانب المدعى عليهم، بما في ذلك إخفاءهم المستمر للمبيعات، يحق لـ Bungie الحصول على التعويضات القانونية الكاملة المتاحة".

نتيجة لذلك، حصل Bungie على 3.65 مليون دولار عن جميع الانتهاكات المتعلقة بقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية و700000 دولار إضافية للرسوم والتكاليف الأخرى، وفقًا لـ TorrentFreak ، ستستخدم Bungie هذا الانتصار كجزء من حجتها في الدعوى المضادة لـ AimJunkies التي اتهمت فيها المطور بانتهاك ToS لهندسة عكسية لبرنامج الغش الخاص به، كما زعمت AimJunkies سابقًا أن Bungie اخترق كمبيوتر May بشكل غير قانوني، لكن المحكمة رفضت هذه الشكوى العام الماضي، لكن معركتهم القانونية لم تنته بعد.