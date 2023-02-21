شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل الفضائي يرصد ثلاث مجرات على وشك الاصطدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر صورة جديدة مذهلة من تلسكوب هابل الفضائي ثلاث مجرات تتجه نحو التصادم والاندماج، في حين أن الاصطدامات المجرية شائعة إلى حد ما، فإن هذا نادر لأن كل من المجرات الثلاثية في الوقت الحالي في خضم ولادة نجوم جديدة.

وستندمج المجرات الثلاث، التي شوهدت في كوكبة Boötes ، في النهاية لتشكل مجرة واحدة كبيرة، في هذه العملية، سيتم القضاء على الهيكل اللولبي الذي تظهره المجرات الآن نتيجة لتفاعلات الجاذبية بين الثلاثي، وفقاً لموقع space.

تُظهر الصورة المجرات الثلاث، المعروفة مجتمعة باسم SDSSCGB 10189، قريبة بما يكفي لتبدو وكأنها مندمجة، أشكال المجرات مشوهة بالفعل ويمكن رؤية خيوط من الغاز والغبار تربطها، وتبعث المجرات الثلاث قدرًا كبيرًا من الضوء.

عندما يتكشف الاصطدام، تجلس مجرة حلزونية غير متصلة إلى اليسار بهدوء، تقريبًا مثل المكافئ الكوني لـ "الانقلاب المطاطي" الذي يحدث على طريق سريع هنا على كوكبنا.

وضمن SDSSCGB 10189، تبعد المجرات الثلاث الكبيرة المكونة للنجوم مسافة 50000 سنة ضوئية عن بعضها البعض، في حين أن هذا قد يبدو وكأنه مسافة شاسعة لا تحمل الكثير من خطر الاصطدام، إلا أنها في الواقع قريبة جدًا من الناحية الكونية، على سبيل المثال، أندروميدا، أقرب مجرة من مجرتنا درب التبانة، تبعد أكثر من 2.5 مليون سنة ضوئية عن الشمس.

وتعد صورة تلسكوب هابل الفضائي الجديدة جزءًا من تحقيق في أصول أكبر وأضخم المجرات في الكون، والتي يسميها علماء الفلك المجرات العنقودية الأكثر سطوعًا (BCGs).

تتشكل BCG عندما تبتلع مجرة كبيرة مجرات أصغر أو عندما تصطدم المجرات الغنية بالغاز مثل هذا الثلاثي وتندمج، ويمكن استخدام هذه المجرات العنقودية لتتبع تكوين العناقيد المجرية، وهي هياكل كونية هائلة تتكون من مئات أو حتى آلاف المجرات، ويأمل العلماء أيضًا أن تقدم BCGs تلميحات حول تطور ما يسمى بـ "الشبكة الكونية"، وهي البنية المتشابكة للكتل والخيوط من المواد التي تشكلت من المادة المظلمة التي تربط المجرات الفردية داخل العنقود.

لا يزال هناك جدل حول BCGs وفي أي وقت خلال 13.8 مليار سنة من تاريخ الكون الذي تشكلوا فيه، ويعتقد بعض علماء الفلك أن هذه المجرات اللامعة الضخمة تشكلت خلال حقبة مبكرة من الكون عندما كان حوالي 19٪ من عمره الحالي، ويعتقد البعض الآخر أن BCGs لا تزال تتشكل وتتطور اليوم.

قد يؤدي اندماج SDSSCGB 10189 إلى ولادة BCG وبالتالي يمكن أن يلقي الضوء أخيرًا على لغز كيف ومتى تتشكل هذه المجرات الضخمة الساطعة.