شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابدأ: سعداء بالمشاركة بالمعرض الدولى للتعليم الفنى والتكونولوجى والتدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الرئاسية" ابدأ " بالمعرض الدولي للتعليم الفني والتكونولوجي والتدريب المهني من خلال جلسة نقاشية حول أهمية التعليم الفني ودوره المحورى في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

حيث تم التأكيد علي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم ككل، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع محافظات الجمهورية حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة (من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشائها في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب) وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تم إنشاء وتشغيل سِت جامعات تكنولوجية وهم (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22,5 ألف طالب، إلى جانب ثلاث جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف) ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنُظُم الجودة العالمية، إلى جانب تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، اقتضاءً بالتجربة الناجحة للصندوق في إطار مشروع رفع كفاءة تجهيزات المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية) .

يذكر أن محور التدريب والبحث والتطوير، والتي تتبناه المبادرة الرئاسية "إبدأ" يهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية لتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي من التخصصات والمهارات المختلفة التي يحددها أصحاب العمل بقطاعات الصناعة المختلفة.

و في هذا السياق انطلقت فعاليات مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي" والتي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب، ضم تدريبهم داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، كما أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية تخلق لهم فرص عمل ملائمة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.