شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أنظمة جديدة لتوفير الذاكرة والطاقة عند استخدام كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح Google أوضاع جديدة لتوفير الذاكرة والطاقة فى جوجل كروم وذلك لجعل المتصفح أقل ضغطًا على جهاز الكمبيوتر عند استخدام Chrome 110 لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بأنظمة Windows و Mac و Chromebook ، وفقا لتقرير engadget.

وعلى مدار 14 عامًا منذ ظهور جوجل كروم لأول مرة أصبح على نحو متزايد مستنزفًا للموارد، مما أدى إلى تفريغ المزيد والمزيد من ذاكرة نظامك وعمر البطارية، والميزات التي أعلنها جوجل في ديسمبر، يتم تمكين كلاهما افتراضيًا، ويمكنك إيقاف تشغيلها من قسم الأداء في إعدادات Chrome.

ويضع Memory Saver علامات تبويب غير نشطة لتحرير ذاكرة الوصول العشوائي للصفحات والتطبيقات الأخرى، وعند الضغط فوق علامة تبويب مجمدة ستتمكن من المتابعة من حيث توقفت، وسيُظهر رمز عداد السرعة في شريط العناوين أن علامة التبويب كانت غير نشطة وهي قيد الاستخدام الآن مرة أخرى، وهناك خيار استثناء مواقع معينة من Memory Saver أيضًا.

وتدعى Google أن الميزة تقلل من استخدام ذاكرة Chrome بنسبة تصل إلى 30%، وأنت تعرف ماذا يمكن أن يساعد علامات تبويب الإغلاق التي لا تستخدمها.

وفي غضون ذلك، يمكن أن يبدأ Energy Saver في الحد من نشاط الخلفية ومعدلات إطارات الفيديو والتأثيرات المتحركة عند استخدام Chrome وينخفض ​​مستوى بطارية الكمبيوتر المحمول أو Chromebook إلى أقل من 20% .

ومن الممكن أيضًا تكوين الميزة لبدء التشغيل بمجرد فصل الشاحن لتحسين الكفاءة عندما يكون Energy Saver نشطًا ، سترى رمزًا جانبيًا بجوار شريط العنوان، ناهيك عن تقليل التأثيرات المرئية في علامة التبويب التي تستخدمها.