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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تعد بإصلاح مشكلة Android الضخمة فى هواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر
وأبلغ الأشخاص الذين لديهم أحدث هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro عن وجود مشكلة غامضة عند تمرير الصفحات عبر هواتفهم، وأكدت جوجل أنه لا يبدو أن المشكلة منتشرة، ولكن تم ترك مئات الشكاوى من مستخدمى Pixel 7 و Pixel 7 Pro على موقع Google.
وظهر قلق الانتظار على عشاق Pixel، من خلال ردود الأفعال، حيث قال أحد المالكين للجهاز Pixel المحبطين: "إذا لم يتم إصلاحه أو على الأقل تم الاعتراف بالأأخطاء في الأسبوع المقبل، فسيعود الهاتف إلى المورد".
واستجابت Google أخيرًا للمخاوف على الصفحة قائلة إن الإصلاح قادم.
ولكن لا يشعر الجميع بالرضا من التصريح، حيث يريد الكثيرون معرفة متى ستحل المشكلة وعادةً ما تطرح Google تصحيحات شهرية، لذا قد يتم طرحها في شهر مارس.
وفى استجابة سريعة أجاب ممثل الشركة Pixel: "نحن على علم بهذه المشكلة ونعمل على تحسينات لتحديث برنامجها القادم".