شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تعد بإصلاح مشكلة Android الضخمة فى هواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت GOOGLE لمالكي Pixel أن هناك إصلاحًا قادمًا لخلل Android يزعج المستخدمين منذ شهور، وهذا ما صرح به موقع THE SUN.

وأبلغ الأشخاص الذين لديهم أحدث هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro عن وجود مشكلة غامضة عند تمرير الصفحات عبر هواتفهم، وأكدت جوجل أنه لا يبدو أن المشكلة منتشرة، ولكن تم ترك مئات الشكاوى من مستخدمى Pixel 7 و Pixel 7 Pro على موقع Google.

وظهر قلق الانتظار على عشاق Pixel، من خلال ردود الأفعال، حيث قال أحد المالكين للجهاز Pixel المحبطين: "إذا لم يتم إصلاحه أو على الأقل تم الاعتراف بالأأخطاء في الأسبوع المقبل، فسيعود الهاتف إلى المورد".

وقال آخر: "معى أول هاتف Pixel خاص بي وسيكون آخر هاتف إذا لم تتم معالجة المشكلة قريبًا"، وجاء تعليق آخر، مشكلات التمرير تفسد تجربة استخدام الهاتف بالكامل، "وأضاف شخص ثالث: "هذا غير مقبول، فكيف لم يتم إصلاح هذا بعد، ما زلت أرى توترًا وتلعثمًا عند التمرير عبر الصفحات، "يبدو أنه خطأ برمجي وليس خللًا خطيرًا في الأجهزة"، وأضاف أن في هذه الحالة، يجب أن يقوم التحديث بإصلاحه بمجرد وصول المطورين إلى الجزء السفلي منه.

واستجابت Google أخيرًا للمخاوف على الصفحة قائلة إن الإصلاح قادم.

ولكن لا يشعر الجميع بالرضا من التصريح، حيث يريد الكثيرون معرفة متى ستحل المشكلة وعادةً ما تطرح Google تصحيحات شهرية، لذا قد يتم طرحها في شهر مارس.

وفى استجابة سريعة أجاب ممثل الشركة Pixel: "نحن على علم بهذه المشكلة ونعمل على تحسينات لتحديث برنامجها القادم".