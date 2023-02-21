شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاث حيل عبقرية على iPhone لا يعرفها الكثيرون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت GOLDEN APPLE بأنها وجدت ثلاث حيل عبقرية على iPhone ، لا يعرفها سوى محبي Apple الحقيقيين، ويبحث عنها الكثير من الأشخاص باستمرار، لتحقيق أقصى استفادة من أجهزة iPhone الخاصة بهم، حسبما نشر موقع the sun

وسواء كانت حيلًا لتحميل اقصي سرعه للصور، أو نصائح لتوفير طاقة البطارية، فهناك حيل عدة، وطرق لنقل جهازك إلى مستوى أعلى.

وكشفت TikToker Techboi عن ثلاثة حيل مذهلة، يجب أن تعرفها كمستخدم، لتستفيد منها أكثر استفاده من على جهازك iPhone.

مثال على ذلك عندما تعجبك صورة تريد إرسالهاعبر الإنترنت او من Google ، وتريد إرسالها بسهولة إلى الأصدقاء، أو إلى أي مكان آخر، فلا داعي لتنزيلها.

لان هذا هو الطريق الطويل الذي اعتاد عليه الكثير منا، فلاداعى لان جوجل جلوب، وجدت لمستخدمى أيفون ثلاث حيل عبقرية، لا يعرفها سوى محبي Apple الحقيقيين .

أولا، إذا قمت كمستخدم لايفون بالضغط على الصورة بإصبع واحد، ثم استخدم يدك الأخرى للعودة إلى WhatsApp أو iMessage ، يمكنك بهذه الطريقة، سحب الصورة على الفور.

ثانيا، عندما تريد العثور على عنوان الأغنية بسرعة فائقة، ماذا تفعل؟ إذا سبق لك استخدام Shazam لتحديد الأغاني، فستعرف الخوف من فتح التطبيق بسرعة كافية قبل انتهاء المسار، وعلى الرغم من أنه يمكنك سؤال Siri ، إلا أن هذا ليس خيارًا إذا كانت الموسيقى عالية جدًا.

ثالثا، بدلاً من كل هذا ما عليك سوى أن تتبع بعد الخطوات للوصول بسرعة إلى زر خاص على لوحة تحكم iPhone، حيث يمكنك الانتقال إلى زرالإعدادات، ثم لوحة التحكم والنقر فوق الرمز + بجوار التعرف على الموسيقى بعد ذلك، في المرة القادمة التي تسمع فيها أغنية تريد معرفة اسمها، ما عليك سوى التمرير لأسفل والنقر فوق الزر، ثم اجعل مكبر الصوت الخاص بك أعلى واستمتع بأغنيتك المفضلة.