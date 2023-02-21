شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مطارد الشفق القطبى" يوثق لقطات مذهلة للظاهرة بسماء ألاسكا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فينسنت ليدفينا، وهو طالب دكتوراه فى فيزياء الفضاء، يبلغ من العمر 23 عامًا، من التقاط صور مذهلة، للشفق القطبى، اندلع وأضاء سماء ألاسكا، إذ وقف فينسينت ليدفينا بمفرده في درجة حرارة أقل من 25 درجة فهرنهايت، محاطًا فقط بأشجار التنوب السوداء المغطاة بالثلوج لالتقاط صور لعرض الضوء الخلاب، حيث كانت تدفقات من الألوان الخضراء تحوم فوقه فى السماء.

وقال فينسنت: "الشفق القطبي كان غريبًا لكنه رائع، السماء بأكملها تتحرك وكل هذه الأنماط الغريبة تطفو على السطح، وعلى الرغم من أنه لا يدوم سوى خمس إلى عشر دقائق فهو مذهل للغاية"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

فينسنت يطارد الشفق القطبى منذ سنوات

ليدفينا، الذي كان يوثق الشفق القطبى منذ أن كان عمره 16 عامًا، يطلق على نفسه اسم "مطارد الشفق القطبي"، وقال: "الألوان الحمراء، تحدث فقط عندما يكون لديك كثافة عالية من الجسيمات في الرياح الشمسية، لم أرها أبدًا بهذا الشكل من قبل، لذلك كنت مندهشًا حقًا".

كيف يحدث الشفق القطبى؟

يحدث الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء القطبية، عندما تتفاعل جزيئات الريح والانفجارات الشمسية، مع غازات الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للأرض، عادةً ما يُرى عرض الضوء الطبيعي الذي يغطي السماء في مناطق خطوط العرض العليا.

وقال: "مطاردة الشفق ومطاردة العواصف متشابهة إذا كنت ستصور الشفق، سيبدو الوضع كما أنك تطارد عاصفة رعدية كبيرة"، وأضاف "تدرجات اللون الأخضر جميلة بشكل مذهل، لكنه قال إن درجات اللون الأحمر والأزرق أكثر ندرة وتحدث قبل شروق الشمس أو غروبها".



الشفق



الشفق القطبى



الشفق القطبى فى ألاسكا