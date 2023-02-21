شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة: تراجع سهم أمازون يتسبب فى انخفاض رواتب الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الانخفاض الحاد في سهم Amazon على مدار العام الماضي في تغيير خطة تعويضات الموظفين، لتتراجع رواتبهم بشكل ملحوظ عن التعويضات المستهدفة، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة لـ Wall Street Journal.

وأشارت المصادر إلى أن Amazon تدفع لموظفيها جزءًا كبيرًا من رواتبهم السنوية في صورة أسهم مقيدة، ويتسبب الانخفاض في أسهم الشركة في أن تكون الأجور لعام 2023 أقل بنسبة تتراوح بين 15% و50% من الأهداف المتوقعة التي قدمتها الشركة للموظفين حسبما نقلت CNBC.

وقال متحدث باسم أمازون في بيان: "يهدف نموذج التعويض لدينا إلى تشجيع الموظفين على التفكير مثل المالكين، وهذا هو السبب في أنه يربط التعويض الإجمالي بأداء الشركة على المدى الطويل". "يأتي هذا النموذج مع بعض المخاطر من عام لآخر لأن سعر السهم يمكن أن يتقلب."

ومنحت Amazon تاريخياً تعويضات أقل على أساس الراتب للموظفين مقارنة بأقرانها من أصحاب التكنولوجيا الكبيرة، لكنها عوّضت الفارق عبر الأسهم التي تُمنح على مدى عدة سنوات.

يقول الموظفون إنه كلما طالت مدة بقاء موظف Amazon في الشركة، كلما زادت تعويضاته الخاصة بالأسهم، حيث تشكل الأسهم 50% أو أكثر من إجمالي الدخل للبعض.