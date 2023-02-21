شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فراخ البطريق الأفريقى المهددة بالانقراض تفقس فى حوض أسماك أريزونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل حوض أسماك أريزونا بتفريخ ثلاثة فراخ بطريق أفريقى مهددة بالانقراض، قائلاً إن "الإضافات الصغيرة ذات قيمة وراثية حيث تعمل حدائق الحيوان والأحواض المائية حول العالم على ضمان بقاء الأنواع من خلال برامج التربية وجهود الحفظ"، وفقا لموقع نيويورك بوست.

وأعلن المسئولون في OdySea Aquarium الخبر ونشروا مقطع فيديو للطيور على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليه: "لقد تفقسوا قبل بضعة أسابيع وسيبقون وراء الكواليس مع والديهم حتى يصبحوا جاهزين للظهور العام".



التقرير من المصدر

أعداد البطريق الإفريقى تنخفض بنسبة 23% خلال عامين

عانت طيور البطريق الأفريقية من انخفاض كبير في عدد السكان على مدى عقود وتم إدراجها على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، ومن جهته، قال جيس بيرانتو، مدير رعاية الحيوان والتعليم فى الأكواريوم، إن أي فقس ناجح هو سبب للاحتفال.

قال بيرانتو فى كتابه: "نظرًا لاستمرار انخفاض أعداد البطريق الأفريقي بسرعة - انخفض بنسبة 23% في العامين الماضيين فقط - يظل OdySea Aquarium ملتزمًا ببقاء الأنواع بالشراكة مع المرافق الأخرى المعتمدة من اتحاد حدائق الحيوان والأحواض المائية".



الفراخ الصغيرة

إجراء فحوصات للطيور الجديدة

يهدف برنامج التربية الذي أنشأته الجمعية إلى بناء تجمع وراثي قابل للحياة للأنواع، ويقول المسؤولون إن اثنتين من الكتاكيت الثلاثة الجديدة في سكوتسديل هما من رفقاء القابض، ولدا لأبوين موجو وليميو - وهما زوجان قويان تم اختيارهما للاقتران كجزء من برنامج التربية، ولدت الفرخ الثالث لوالدين لأول مرة بابلز وويزلي.

سيجري عمال أحواض السمك بانتظام فحوصات للفراخ، لمراقبة نموهم وتطورهم والتأكد من أنهم يحققون جميع المعالم الضرورية، فيما لم يتم بعد تسمية الكتاكيت الثلاثة، ولم يتم تحديد جنسهم بعد. إنهم معروفون الآن بأعدادهم ، 42 و 43 و 44.



البطريق الأم ترقد على البيض



تفريخ البطريق



طبيبة سعيدة بفقس البطريق الصغير