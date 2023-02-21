شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الخلفيات الافتراضية لـGoogle Meet لمستخدمى الهواتف الذكية.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن تطبيق Google Meet حصل على ميزة "الخلفيات الافتراضية بزاوية 360 درجة" على أندرويد و iPhone، حيث يسمح للمستخدمين بإضافة خلفية مخصصة بزاوية 360 درجة بدلاً من الخلفية العادية لتقديم تجربة اجتماع مميزة.

وهذا في الأساس امتداد للخلفيات الثابتة المتوفرة بالفعل على Google Meet، ووفقًا للشركة ، تجمع الخلفية بزاوية 360 درجة بين مقاطع الفيديو وجيروسكوب الجهاز لإنشاء خلفية ديناميكية تتحرك مع المستخدم في الإطار، وستكون هذه الخلفية المميزة في متناول اليد عندما يضطر المستخدمون إلى حضور اجتماع أثناء التنقل.

وتتوفر ميزة الخلفية الافتراضية لـ Google Meet بزاوية 360 درجة على أجهزة أندرويد و iOS لجميع مستخدمي Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية على مستوى العالم، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمسؤولين تشغيل الخلفيات أو إيقاف تشغيلها لمستخدميهم.

ويقدم Google Meet حاليًا العديد من الخلفيات ، بما في ذلك الخلفيات القياسية ، وتأثيرات التمويه ، وخلفيات الفيديو / المتحركة ، والأنماط (أبيض وأسود ، والبني الداكن ، وما إلى ذلك) وفلاتر الوجه. يمكن لمستخدمي Google Meet تحميل خلفيات مخصصة.

وإلى جانب ميزة الخلفية الافتراضية بزاوية 360 درجة لتطبيق Meet ، طرحت Google أيضًا أدوات قابلة للتعديل لبطاقات تطبيقات الدردشة، وقالت الشركة إنه يمكن للمطورين الآن تضمين عناصر واجهة مستخدم تفاعلية مثل مربعات الاختيار وأزرار الاختيار والقوائم المنسدلة في بطاقات تطبيقات الدردشة المنشورة في تدفق رسائل الدردشة. ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل المعلومات المرسلة من تطبيقات الدردشة بسرعة، مثل:

- تغيير المحال إليه على بطاقة مهمة أو تغيير تاريخ الاستحقاق على بطاقة مهمة

- تحديد أو إلغاء تحديد الخيارات على البطاقة