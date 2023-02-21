شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.09% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء، 21 فبراير، حيث نمت عملة البيتكوين بنسبة 2.09 % لتتداول عند نقطة سعر 24920 دولارًا، في البورصات الدولية مثل Binance وCoinMarketCap للتداول عند نفس السعر، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 664 دولارًا ويتوقع الخبراء أن تكون مقاومتها التالية على الأرجح 31000 دولار.

وسجل إيثر ارتفاع أيضاً بنسبة 1.14 %، حيث ارتفعت قيمة إيثر إلى 1،703 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وفقًا لـ CoinMarketCap، ارتفع تقييم سوق التشفير العالمي بنسبة 1.03 % في الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.13 تريليون دولار.

وقال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mudrex الاستثمار المشفر في الآونة الأخيرة: "تغيرت النظرة نحو العملات المشفرة كأداة سريعة لكسب المال بشكل كبير نحو الأفضل".