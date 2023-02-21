شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه سناب شات بكسل؟ وكيف تستفيد منه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سناب شات بكسل هو كود برمجي صغير فيه رقم فريد يمكنك استخراجه من قسم (مدير الأحداث) Events Manager في حسابك الإعلاني في سناب شات وإضافته إلى الكود البرمجي لموقعك.

وبعد إضافة كود البكسل إلى الكود البرمجي لموقعك بدقائق قليلة يبدأ بالتعرف على زوار الموقع ويرسل عددهم إلى مدير الأحداث في حسابك الإعلاني، حيث يظهر لك عدد زوار موقعك بشكل يومي.

وعند دخولك إلى قسم مدير الأحداث في حسابك الإعلاني ومشاهدة تفاصيل البكسل يظهر لك رسم بياني يوضح لك عدد زوار موقعك خلال أي فترة زمنية تختارها.

وتعتبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أهم مصادر جلب الزيارات إلى المواقع والمتاجر الإلكترونية، إذ تضم أعدادًا ضخمة من المستخدمين النشطين، كما توفر حلولًا مبتكرة للتجار لإنشاء وإدارة الإعلانات المدفوعة، وفقاً لموقع aitnews.

إذا كنت تبيع منتجات أو خدمات عبر الإنترنت فيمكنك الاستفادة من الأدوات التي يوفرها سناب شات للمعلنين داخل الحسابات الإعلانية، وخصوصًا سناب شات بكسل الذي يمكنك من تتبع سلوك زوار موقعك وإعادة استهدافهم.

هناك عدة طرق لإضافة سناب شات بكسل إلى موقعك أو متجرك الإلكتروني، ويمكنك اختيار الطريقة المناسبة بحسب أسلوب بناء موقعك، ومهما كانت طريقة إنشاء موقعك أو متجرك الإلكتروني يمكنك إضافة كود سناب شات بكسل بواسطة منصة إدارة العلامات الشهيرة التابعة لجوجل (Google Tag Manager)، إذ يمكنك إنشاء حساب مجاني فيها.

وبعد ذلك يجب عليك إنشاء حاوية (Container) لموقعك داخل حسابك في منصة جوجل لإدارة العلامات وسيظهر لك كود برمجي لترسله إلى المبرمج المسؤول عن موقعك لإضافته.

وإذا أنشأت متجرك الإلكتروني بواسطة منصة تجارة إلكترونية مثل زد أو سلة ستجد قسمًا مخصصا لإضافة رقم الحاوية (Container ID) فقط دون الحاجة إلى إضافة الكود البرمجي.

الآن أصبح موقعك مرتبطًا بالحاوية التي أنشأتها داخل منصة جوجل لإدارة العلامات، ويمكنك بعد ذلك استخدام هذه الحاوية لإضافة سناب شات بكسل دون الحاجة للاستعانة بمبرمج.