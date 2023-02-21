شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ChatGPT" مقابل Google Bard.. ما هو أفضل روبوت محادثة للذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد كل من Google Bard و ChatGPT من أبرز روبوتات الدردشة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) المتوفرة في عام 2023، لكن أيهما أفضل؟ يقدم كلاهما استجابات لغوية طبيعية لمدخلات اللغة الطبيعية، باستخدام التعلم الآلي وملايين نقاط البيانات لصياغة استجابات مفيدة وغنية بالمعلومات.

وأدوات الذكاء الاصطناعي هذه ليست مثالية بعد، لكنها تشير إلى مستقبل مثير للبحث عن مساعد الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم التي ستجعل المعلومات متاحة بسهولة أكبر.

وبقدر ما تشبه روبوتات المحادثة هذه، فإن لديها أيضًا بعض الاختلافات الواضحة. إليك كيفية مقارنة ChatGPT و Google Bard ببعضهما البعض.

عندما يصبح Google Bard متاحًا على نطاق واسع، يجب أن يقدم منافسة ذات مصداقية لـ ChatGPT. يستخدم كلاهما نماذج لغة طبيعية - يستخدم Google Bard نموذج لغة LaMDA الداخلي من جوجل (نموذج اللغة لتطبيقات الحوار) ، بينما يستخدم "شات جي بي تي" نموذج لغة GPT-3 أقدم.

تستند Google Bard في إجاباتها على الأسئلة إلى بيانات أحدث، حيث تم تدريب "شات جي بي تي" بشكل أساسي على البيانات التي كانت متاحة قبل عام 2021. وهذا مشابه لكيفية عمل "بينج شات" من مايكروسوفت.

سيتعين علينا الاحتفاظ بالحكم على روبوت الدردشة الآلي الأكثر قدرة على الذكاء الاصطناعي حتى استخدام مع Google Bard بأنفسنا، ولكن يبدو أنه سيكون منافسة قريبة عندما يكون متاحًا بسهولة أكبر.

هل Google Bard و ChatGPT متاحان حتى الآن؟

أصبح"شات جى بي تى" متاح في مستويات مجانية ومدفوعة الثمن، قد تضطر إلى الجلوس في قائمة انتظار للحصول على الإصدار المجاني لفترة من الوقت، لكن يمكن لأي شخص تجربة قدراته.

لا يتوفر Google Bard حاليًا إلا لمختبري الإصدار التجريبي المحدود وغير متاح لعامة الجمهور.

ما الفرق بين Google Bard و ChatGPT؟

تعد كل من ChatGPT و Google Bard روبوتات دردشة ذات لغة طبيعية متشابهة جدًا، لكن هناك بعض الاختلافات، وهي مصممة لاستخدامها بطرق مختلفة قليلاً - على الأقل في الوقت الحالي.

تم استخدام ChatGPT للإجابة على الأسئلة المباشرة بإجابات مباشرة، غالبًا بشكل صحيح، ولكنه تسبب في الكثير من الذعر بين العاملين ذوي الياقات البيضاء، مثل الكتاب ومستشاري تحسين محركات البحث ومحرري النسخ، نظرًا لأنه أظهر أيضًا قدرة رائعة على الكتابة بشكل إبداعي - حتى إذا كان قد واجه بعض المشاكل بدقة وانتحال.

ومع ذلك قامت مايكروسوفت بدمج ChatGPT في محرك بحث "بينج" الخاص بها لمنح المستخدمين القدرة على طرح أسئلة مباشرة على محرك البحث، بدلاً من البحث عن مصطلحات الكلمات الرئيسية للعثور على أفضل النتائج.

قامت أيضًا بتضمينها في أداة اتصالات Teams الخاصة بها ، وقد وصلت إلى متصفح إيدج بشكل محدود، كذلك تعهد متصفح Opera أيضًا بدمج ChatGPT في المستقبل.

تم تصميم Google Bard بشكل أساسي حول زيادة أداة البحث الخاصة بـ "جوجل"، لكن من المقرر أيضًا أن تصبح أداة دعم آلية للشركات بدون الأموال اللازمة للدفع مقابل فرق الدعم البشري.

سيتم تقديمه للعملاء من خلال مستجيب AI مدرب، كما من المحتمل أن يتم دمجه في متصفح كروم من "كروميوم"، ومن المتوقع أيضًا أن تفتح جوجل Google Bard لمطوري الطرف الثالث في المستقبل.

يستخدم Google Bard نموذج لغة LaMDA من جوجل، بينما يستخدم "شات جي بي تي" نموذج GPT3 الخاص به.

يعتمد "شات جي بي تي" على بيانات أقدم قليلاً، مقيدة في نموذج GPT3 الحالي الخاص بها على البيانات التي تم جمعها قبل عام 2022، في حين أن Google Bard مبني على البيانات المقدمة في السنوات الأخيرة أيضًا.

ومع ذلك هذا لا يجعله بالضرورة أكثر دقة، حيث واجه Google Bard مشاكل تتعلق بإجابات غير صحيحة للأسئلة، حتى في الكشف الأولي عنها.