شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية كشف ما إذا كان هناك من يتجسس على هاتفك وأنت نائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء عن 5 علامات تدل على أنك قد لا تكون الشخص الوحيد الذي يصل إلى هاتفك المحمول، فإذا كنت تشك أن أحدهم يتجسس على هاتفك سواء للكشف عن نصوص واتس آب أو على سجل التصفح، يمكنك الإطلاع على هذه العلامات وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1. تحقق من سجل الإنترنت

قد يكشف التحقق من سجل التصفح أن شخصًا ما كان يمسك هاتفك ويتجسس عليه دون علمك.

2. انظر إلى مكتبة التطبيق

يمكن الوصول إلى هذا على أجهزة أيفون عند التمرير لأعلى من أسفل الشاشة والتوقف مؤقتًا في المنتصف للحظة، وبالنسبة إلى الإصدارات القديمة، يمكنك بدلاً من ذلك الضغط ضغطًا مزدوجًا فوق زر الصفحة الرئيسية.

يكشف لك ترتيب التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا، مما يعني أنه في حالة ظهور شيء غير متوقع، فقد يكون هناك شخص تجسس على هاتفك.

3. استخدام البيانات مرتفع بشكل غير عادى

هل تتلقى رسالة نصية مفادها أن رصيد البيانات الخاص بك قد استنفد تقريبًا للشهر في وقت مبكر قليلاً من المعتاد؟

قد يشير ذلك إلى أن شخصًا ما كان على هاتفك أكثر من المعتاد.

4. تمت قراءة الرسائل دون علمك

هناك طريقة أخرى واضحة لاكتشاف أي نشاط غير عادي وهي أن تظهر جميع رسائلك كمقروءة عندما لا تضغط عليها فعليًا.

قد تبدأ في تلقي رسائل من الأصدقاء يسألونك عن سبب عدم الرد، على سبيل المثال.

5. وقت النظر إلى الشاشة

على غرار مستويات استخدام البيانات المرتفعة، إذا ارتفع وقت الشاشة فجأة، فقد يكون هذا مؤشرًا آخر على أن شخصًا ما كان يمسك هاتفك دون علمك.

يمكنك من خلال الدخول إلى الإعدادات الخاصة بك، رؤية كل النشاط على وقت الشاشة، فبالإضافة إلى مراقبة الوقت الإجمالي الذي قضيته على هاتفك، يمكنك أيضًا التحقق من التطبيقات التي كنت تستخدمها في أي وقت من اليوم.

إذا كنت تعلم أنك لم تكن على هاتفك في الساعة 1 مساءً على سبيل المثال، ولكن نشاط وقت الشاشة يشير إلى أنك كنت على انستجرام، فقد يمنحك هذا كل أدلة التطفل التي تحتاجها.