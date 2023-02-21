شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستويات الجليد المنخفضة فى البحيرات العظمى تحطم الرقم القياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت البحيرات العظمى خالية من الجليد بشكل غير عادي حتى الآن هذا الشتاء، واعتبارًا من 14 فبراير 2023، غطى الجليد 6.6٪ فقط من بحيرات المياه العذبة الخمس، وهذا أقل بكثير من الغطاء الجليدي بنسبة 35-40 % الذي يعتبر نموذجيًا لمنتصف فبراير، وفقًا للبيانات التي نشرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مختبر أبحاث البيئة في البحيرات العظمى (GLERL).

وعندما حصلت مجموعة مقياس الإشعاع المرئي للتصوير بالأشعة تحت الحمراء (VIIRS) على القمر الصناعي NOAA-20 على هذه الصورة في 13 فبراير، كان الغطاء الجليدي على البحيرات 7 %، هذا هو أدنى غطاء جليدي تم قياسه في هذا التاريخ من أي عام منذ عام 1973، عندما بدأ حفظ السجلات عبر الأقمار الصناعية، ما هو الجليد الصغير الموجود على طول سواحل البحيرات، يمكن رؤية شريط من الجليد يعبر خليج ساجينو في بحيرة هورون، في بحيرة إيري، تضفي دوامات الرواسب التي أحدثتها العواصف على المياه مظهرًا شبيهًا بالرخام.

تعتبر درجات حرارة الهواء العامل الرئيسي الذي يؤثر على الغطاء الجليدي في منطقة البحيرات العظمى، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للجليد، شهدت كل من البحيرات الخمس درجات حرارة أعلى من متوسط درجات حرارة الهواء في يناير 2023، وكان متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة المجاورة 35.2 درجة فهرنهايت (5.1 درجة فوق المتوسط) وفقًا لـ NOAA ، مما يجعل يناير 2023 هو السادس- يناير الأدفأ على الإطلاق.

قفزت مساحة الجليد عبر حوض البحيرات العظمى لفترة وجيزة إلى 21 % في أوائل فبراير استجابة لموجة البرد، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض حتى منتصف فبراير على الأقل، ويحدث الغطاء الجليدي الأقصى عادة بين منتصف فبراير وأوائل مارس.

يختلف الغطاء الجليدي على البحيرات من سنة إلى أخرى، ولكن التحليل الذي قاده جيا وانج، عالم مناخ الجليد في GLERL التابع لـ NOAA، يُظهر اتجاهًا هبوطيًا يمتد على مدار 44 عامًا، وخلال فترة الشتاء، التي تمتد من 1 ديسمبر إلى 30 أبريل، انخفض متوسط الغطاء الجليدي في منطقة البحيرات العظمى بنسبة 69 % بين عامي 1973 و 2017.

لعب الاحترار البشري المنشأ دورًا في هذا التدهور المستمر منذ عقود، ولكن العامل الأكبر، كما وجد وانغ، هو الأنماط الطبيعية لتقلب المناخ فوق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي: تذبذب شمال الأطلسي، والتذبذب متعدد العقود في المحيط الأطلسي، والتذبذب العقدي للمحيط الهادئ، والتذبذب الجنوبي النينيو.