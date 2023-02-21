شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يصف "ماسك" و"ترامب" كشخصيتين مشهورتين "مثيرتين للجدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قائمة شاركها أحد مستخدمي تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGPT أن التطبيق يري أن "إيلون ماسك" شخصية عامة "مثيرة للجدل" إلى جانب شخصيات مشهورة أخرى مثل الرئيس الأمريكي السابق دونال ترامب، ومغني الراب الأمريكي كاين ويست.

وشارك مستخدم تويتر إيزاك لاتريل يوم الأحد جدولًا محتملاً للشخصيات العامة وما إذا كانت تعتبر مثيرة للجدل مدرجة بواسطة ChatGPT، وكتب على تويتر "يسرد موقع ChatGPT ترمب وإيلون ماسك كمثير للجدل ويستحق معاملة خاصة، أما بايدن وبيزوس فهم ليسوا كذلك، لدي المزيد من الأمثلة. elonmusk".

وعلاوة على ذلك، وصف روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، والناشطة الاجتماعية الأمريكية وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، والرئيس الصيني شي جين بينغ بأنهم "مثيرون للجدل"، بحسب موقع TOI الهندى.

ومع ذلك، وصفت ChatGPT رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، والمؤسس المشارك لشركة Microsoft بيل جيتس ، ومقدمة البرامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري بأنها غير مثيرة للجدل.

وحذر ماسك الأسبوع الماضي من أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أكبر المخاطر على مستقبل الحضارة، حيث أظهر ChatGPT أن الذكاء الاصطناعي (AI) قد تقدم بشكل لا يصدق، وقال ماسك للحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي، الإمارات العربية المتحدة، عندما سئل عن رؤيته لتطور التكنولوجيا لمدة 10 سنوات: "إنه أمر إيجابي أو سلبي في آن واحد وله وعد عظيم وقدرة كبيرة، ولكن مع ذلك يأتي خطر كبير"، وكان ماسك أحد مؤسسي شركة OpenAI الأمريكية التي طورت برنامج الدردشة الآلي الشهير ChatGPT.