شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستأجر مساحات مكتبية مرنة بمدينة بيون الهندية لضم أكثر من 1300موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأجرت جوجل مساحة مكتبية في مركز العمل التشاركي Smartworks بمدينة بيون الهندية، لمدة إجمالية تزيد عن 36 شهرًا، وفقًا لما قاله الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بالتطوير.

وسيتم استخدام المكتب الجديد في البرج التجاري Amar Pristine 81 (AP81) بالقرب من Koregaon Park Annex بواسطة جوجل لتشغيل أعمال الحوسبة السحابية، ومن المتوقع أن يضم أكثر من 1300 موظف، وحاليًا، تمتلك جوجل أربعة مكاتب في الهند، بما في ذلك مقرها الرئيسي في حيدر أباد.

وفي العام الماضي، مددت الشركة عقد إيجارها لمدة 3 سنوات لمساحة مكتبية موزعة على حوالي 6 آلاف قدم مربع في حيدر أباد بعد اتفاق لتأجير 1.3 مليون قدم مربع في بنغالور، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على مساحات العمل المرنة بين عملاء المؤسسات الكبيرة وكذلك الشركات الناشئة بشكل كبير في العام المقبل.

زوفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تنمو المساحات المكتبية المرنة بمتوسط يتراوح بين 15 و 20٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، مع ظهور خيارات مثل نموذج العمل بالقرب من المنزل والنموذج الهجين، من المتوقع أن يدفع الطلب وتغلغل مساحات المكاتب المشتركة عبر المدن الرئيسية وحتى مواقع المستوى الثاني.

وشهدت حصة قطاع العمل المشترك في إجمالي المعاملات المكتبية في النصف الثاني من عام 2022 عبر أسواق العقارات الرئيسية في الهند نموًا كبيرًا إلى 21٪ من 18٪ قبل عام، وفقًا لتقرير نايت فرانك الأخير في الهند.