شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح خلفيات الافتراضية لـGoogle Meet لمستخدمى الهواتف الذكية.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر
وهذا في الأساس امتداد للخلفيات الثابتة المتوفرة بالفعل على Google Meet، ووفقًا للشركة ، تجمع الخلفية بزاوية 360 درجة بين مقاطع الفيديو وجيروسكوب الجهاز لإنشاء خلفية ديناميكية تتحرك مع المستخدم في الإطار، وستكون هذه الخلفية المميزة في متناول اليد عندما يضطر المستخدمون إلى حضور اجتماع أثناء التنقل.
ويقدم Google Meet حاليًا العديد من الخلفيات ، بما في ذلك الخلفيات القياسية ، وتأثيرات التمويه ، وخلفيات الفيديو / المتحركة ، والأنماط (أبيض وأسود ، والبني الداكن ، وما إلى ذلك) وفلاتر الوجه. يمكن لمستخدمي Google Meet تحميل خلفيات مخصصة.
وإلى جانب ميزة الخلفية الافتراضية بزاوية 360 درجة لتطبيق Meet ، طرحت Google أيضًا أدوات قابلة للتعديل لبطاقات تطبيقات الدردشة، وقالت الشركة إنه يمكن للمطورين الآن تضمين عناصر واجهة مستخدم تفاعلية مثل مربعات الاختيار وأزرار الاختيار والقوائم المنسدلة في بطاقات تطبيقات الدردشة المنشورة في تدفق رسائل الدردشة. ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل المعلومات المرسلة من تطبيقات الدردشة بسرعة، مثل:
- تغيير المحال إليه على بطاقة مهمة أو تغيير تاريخ الاستحقاق على بطاقة مهمة
- تحديد أو إلغاء تحديد الخيارات على البطاقة