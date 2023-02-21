لون أزرق في سماء الإسكندرية!.. «البحوث الفلكية» تعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، حقيقة الصور المتداولة في الإسكندرية، وتظهر لونا أزرق في السماء، والتي أثارت حالة جدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "القاضي"، في تصريحات لموقع "مصراوي"،: "كل ده أونطة ومفيش حاجة من دي خالص" موضحا: "اللي بيحصل أن في ناس بتكتب حاجات كتيرة الفترة الحالية ولا ليها أي لازمة".

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية: "نتابع كل ما يكتب سواء عن ما يسمى بمشروع هآرب أو ضرب النووي في تركيا الناس دي عمالة تشتغلنا".

وواصل: "امبارح من الصبح كل شوية في زلزال في الخليفة وفي القلعة، وواحد طلع قال إنه قابل كائن فضائي وقعد معاه على القهوة، أنا مش هرد على الكلام ده خالص".