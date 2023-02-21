شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snap تكشف عن مشروعها "AR for business" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة Snap، الشركة الأم لـ Snapchat ، تخطط للكشف عن مشروعها الجديد "الواقع المعزز (AR) للشركات"، في قمتها السنوية للمطورين في أبريل أو ربما قبل ذلك، ووفقًا للمصادر، فإن المفهوم هو تمكين التسوق بالواقع المعزز على مواقع الويب الخاصة بماركات الملابس من خلال استخدام تقنية التجربة الافتراضية من Snap وإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد ، وفقًا لتقرير The Verge.

وسيكون هذا مصدرًا جديدًا تمامًا للدخل لشركة Snap ، والتي تحتاج إلى اكتشاف المزيد من مصادر الدخل إذا أرادت طمأنة المستثمرين المتشككين.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أن تقنية "Ray Tracing" متاحة الآن في Lens Studio الخاصة بها للمطورين حول العالم، فيما تعد Ray Tracing هو قدرة تقنية تعزز واقعية تجارب الواقع المعزز من خلال عكس الضوء على الأشياء الرقمية.

وفي الوقت نفسه، في "يوم المستثمر 2023" للشركة، قال جيري هنتر، رئيس العمليات في Snap ، "إننا نجعل إنشاء إعلانات الواقع المعزز وإدارتها ونشرها أسهل من أي وقت مضى - من خلال عمليات الاستحواذ مثل Vertebrae ، التي توفر خلفية نظام لإنشاء الأصول ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وإدارتها ونشرها ".