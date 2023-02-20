شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تخطط لإطلاق مركبة بديلة لإعادة أفراد طاقمها إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية، أنها تخطط لإطلاق مركبة فضائية بديلة من طراز سويوز لإعادة أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية إلى البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر.

في إعلان نُشر على تليجرام، قالت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس إنها تخطط لإطلاق مركبة Soyuz البديلة في 24 فبراير في الساعة 3:34 صباحًا بتوقيت موسكو، أي ما يعادل 7:34 مساءً. ET في 23 فبراير.

هناك حاجة إلى بديل سويوز بسبب تسرب سائل التبريد في مركبة سويوز الأصلية التي كان من المقرر أن تنقل رائد فضاء ناسا فرانسيسكو روبيو ورائد الفضاء روسكوزموس سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى الأرض.

ويعني التسرب في نظام التبريد أن درجات الحرارة داخل سويوز يمكن أن تصل إلى مستويات خطيرة أثناء رحلة العودة عبر الغلاف الجوي حسبما نقلت Digitartlends.

ولتجنب هذا الخطر المحتمل، ستحمل سويوز البديل الثلاثي إلى المنزل بدلاً من ذلك.

وفي حالة الطوارئ، تتوفر كبسولة SpaceX Crew Dragon إذا احتاج طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الإخلاء قبل وصول سويوز البديلة.

ويأتي الإعلان عن موعد إطلاق بديل سويوز بعد تسريب سائل تبريد ثانٍ حدث على مركبة بروجرس للشحن غير المأهولة أثناء رسو السيارة في محطة الفضاء الدولية.

وقررت روس كوسموس التحقق من حالة سفينة Progress قبل تأكيد تاريخ إطلاق مركبة Soyuz البديلة.

وقالت روسكوزموس إن فحوصاتها الخارجية لمركبة التقدم لم تكشف عن أي ضرر للرادياتير الخاص بها، لذلك تم فك السفينة وإخراجها من المدار كما هو مخطط.

لم يكن فقدان المبرد مصدر قلق لعملية إخراج المدار لأن الشحنة الوحيدة داخل السيارة أثناء تحركها بعيدًا عن المحطة، كانت عبارة عن قمامة وكان من المقرر تدميرها أثناء الخروج من المدار على أي حال.

وفقًا لتحديثات وكالة ناسا، تم فصل التقدم من المحطة في الساعة 9:26 مساءً. ET يوم الجمعة ، 17 فبراير، على الرغم من تأخر deorbit بحوالي 24 ساعة لإتاحة الوقت لفحص السيارة.

وخلال هذا الوقت تم وضع المركبة في مسار بعيدًا عن المحطة لأسباب تتعلق بالسلامة، قبل إجراء عملية حرق مزيل المدار النهائي في الساعة 10:15 مساءً. ET في 18 فبراير وتحترق في الغلاف الجوي.

مصدر كل من تسريب المبرد الأخير ليس واضحًا تمامًا، الجانب الأكثر احتمالا هو تأثير نيزك صغير، وهو تهديد معروف في محيط محطة الفضاء الدولية حيث يمكن للجسيمات الصغيرة من الصخور أن تنتقل بسرعات عالية نسبيًا وتتلف مكونات المحطة الفضائية.