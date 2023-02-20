شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح الخلفيات الافتراضية لـGoogle Meet بزاوية 360 درجة على أندرويد وآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن تطبيق Google Meet يحصل على ميزة الخلفية الافتراضية بزاوية 360 درجة على أندرويد وآيفون، يسمح للمستخدمين بإضافة خلفية مخصصة بزاوية 360 درجة بدلاً من الخلفية التقليدية للاجتماعات.

هذا في الأساس امتداد للخلفيات الثابتة المتوفرة بالفعل على Google Meet، وفقًا للشركة تجمع الخلفية بزاوية 360 درجة بين مقاطع الفيديو وجيروسكوب الجهاز لإنشاء خلفية ديناميكية تتحرك مع المستخدم في الإطار.

وستكون هذه الخلفية المميزة في متناول اليد عندما يضطر المستخدمون إلى حضور اجتماع أثناء التنقل.

توفر خلفية افتراضية في Google Meet بزاوية 360 درجة

تتوفر ميزة الخلفية الافتراضية لـ Google Meet بزاوية 360 درجة على أجهزة Android و iOS لجميع مستخدمي Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمسؤولين تشغيل الخلفيات أو إيقاف تشغيلها لمستخدميهم.

يقدم Google Meet حاليًا العديد من الخلفيات ، بما في ذلك الخلفيات القياسية ، وتأثيرات التمويه ، وخلفيات الفيديو / المتحركة ، والأنماط (أبيض وأسود ، والبني الداكن ، وما إلى ذلك) وفلاتر الوجه. يمكن لمستخدمي Google Meet تحميل خلفيات مخصصة.

طرحت جوجل أيضًا أدوات قابلة للتعديل لبطاقات تطبيقات الدردشة.

قالت الشركة إنه يمكن للمطورين تضمين عناصر واجهة مستخدم تفاعلية مثل مربعات الاختيار وأزرار الاختيار والقوائم المنسدلة في بطاقات تطبيقات الدردشة المنشورة في تدفق رسائل الدردشة.

ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل المعلومات المرسلة من تطبيقات الدردشة بسرعة ، مثل:

- تغيير المحال إليه على بطاقة مهمة أو تغيير تاريخ الاستحقاق على بطاقة مهمة.

- تحديد أو إلغاء تحديد الخيارات على البطاقة.