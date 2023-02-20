شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح الخلفيات الافتراضية لـGoogle Meet بزاوية 360 درجة على أندرويد وآيفون والان مع تفاصيل الخبر
هذا في الأساس امتداد للخلفيات الثابتة المتوفرة بالفعل على Google Meet، وفقًا للشركة تجمع الخلفية بزاوية 360 درجة بين مقاطع الفيديو وجيروسكوب الجهاز لإنشاء خلفية ديناميكية تتحرك مع المستخدم في الإطار.
وستكون هذه الخلفية المميزة في متناول اليد عندما يضطر المستخدمون إلى حضور اجتماع أثناء التنقل.
توفر خلفية افتراضية في Google Meet بزاوية 360 درجة
تتوفر ميزة الخلفية الافتراضية لـ Google Meet بزاوية 360 درجة على أجهزة Android و iOS لجميع مستخدمي Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمسؤولين تشغيل الخلفيات أو إيقاف تشغيلها لمستخدميهم.
طرحت جوجل أيضًا أدوات قابلة للتعديل لبطاقات تطبيقات الدردشة.
قالت الشركة إنه يمكن للمطورين تضمين عناصر واجهة مستخدم تفاعلية مثل مربعات الاختيار وأزرار الاختيار والقوائم المنسدلة في بطاقات تطبيقات الدردشة المنشورة في تدفق رسائل الدردشة.
ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل المعلومات المرسلة من تطبيقات الدردشة بسرعة ، مثل:
- تغيير المحال إليه على بطاقة مهمة أو تغيير تاريخ الاستحقاق على بطاقة مهمة.
- تحديد أو إلغاء تحديد الخيارات على البطاقة.