شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التخلص من مركبة "بروجريس إم إس 21" ودفن حطامها بالمحيط بعد اكتشاف خلل بعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مؤسسة "روس كوسموس" بأن حطام مركبة "بروجريس أم أس 21" التي تم فصلها أمس السبت عن المحطة الفضائية الدولية، سقط في المحيط الهادئ، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صدر عن "روس كوسموس"، اليوم الأحد: "تم اليوم سحب مركبة "بروغريس أم أس 21" من المدار، ودخلت الغلاف الجوي. وسقط الحطام غير المحترق من هيكلها في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادئ".

وتم فصل مركبة "بروغريس أم أس-21" من المحطة الفضائية الدولية في الساعة 5:26 صباح أمس السبت، وبعد مغادرة المركبة للمحطة قام رواد الفضاء بتحويلها والتقطوا صورا إضافية لموقع الخلل. ونظرا لحقيقة أنه لم يتم العثور على أي ضرر أثناء التصوير تم اتخاذ قرار بإبقاء المركبة في المدار لفترة أطول.

وبحثت اللجنة الحكومية، أمس السبت، خيارين: إما إعادة المركبة إلى المحطة والتحامها بوحدة "بريتشال" لإجراء محاولة جديدة لكشف أسباب إزالة الضغط في نظام التبريد المتسرب أو إغراق السفينة على أي حال، واختارت اللجنة الخيار الثاني ولكن مع فارق بسيط - ستبقى المركبة في رحلة مستقلة ليوم واحد وستغرق في 19 فبراير الجاري.

وتم تشغيل نظام الدفع للمركبة للفرملة في الساعة 6:15 صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو وفي الساعة 6:57 سقط حطامها غير المحترق في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادئ.